Постановление правительства Республики Дагестан от 18 декабря 2020 года № 276 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Дагестан за III квартал 2020 года"

В соответствии с Законом Республики Дагестан от 6 июля 2005 года № 28 "О прожиточном минимуме в Республике Дагестан" Правительство Республики Дагестан постановляет:

Установить величину прожиточного минимума в Республике Дагестан за III квартал 2020 года на душу населения 10 471 рубль, для трудоспособного населения - 10 719 рублей, пенсионеров - 8 196 рублей, детей - 10 788 рублей.

Временно исполняющий обязанности Председателя Правительства Республики Дагестан А.Карибов







