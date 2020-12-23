Джон Малкович снялся в триллере про пандемию вируса-убийцы

Джонатан Риз Майерс и Джон Малкович сыграли главные роли в новом проекте на злобу дня. Как передает Deadline, речь идет о постапокалиптическом триллере-боевике "Выживальщик" (The Survivalist).

Действие картины разворачивается во время пандемии неизвестного смертоносного вируса - через полтора года после того, как цивилизация пала.

Майерс изобразил бывшего агента ФБР, который должен защищать молодую женщину, у которой к болезни обнаружен иммунитет. Противостоит экс-фэбээровцу преступный босс-психопат (Малкович), замысливший с помощью антител несчастной попытаться возродить мир.

Создатели проанонсировали актуальное кино, наполненное экшном.

Режиссер - Джон Кийес ("Американский кошмар", "Пригородный кошмар").

Съемки фильма только что закончились. По срокам премьер определенности пока нет.