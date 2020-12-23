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Джон Малкович снялся в триллере про пандемию вируса-убийцы

Новости
    23.12.2020, 14:21
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Джонатан Риз Майерс и Джон Малкович сыграли главные роли в новом проекте на злобу дня. Как передает Deadline, речь идет о постапокалиптическом триллере-боевике "Выживальщик" (The Survivalist).

Фото: youtube.com/ Netflix Russia
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Действие картины разворачивается во время пандемии неизвестного смертоносного вируса - через полтора года после того, как цивилизация пала.

Майерс изобразил бывшего агента ФБР, который должен защищать молодую женщину, у которой к болезни обнаружен иммунитет. Противостоит экс-фэбээровцу преступный босс-психопат (Малкович), замысливший с помощью антител несчастной попытаться возродить мир.

Создатели проанонсировали актуальное кино, наполненное экшном.

Режиссер - Джон Кийес ("Американский кошмар", "Пригородный кошмар").

Съемки фильма только что закончились. По срокам премьер определенности пока нет.

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