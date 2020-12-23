"Газпром" сообщил о сохранении статус-кво по суду с PGNIG

Несмотря на отклонение жалобы "Газпрома" судом Стокгольма по спору с польской компанией PGNIG окончательное решение также обжалуется, то есть сохраняется статус-кво, сообщили в компании "Газпром экспорт".

"Отклонение обжалования по промежуточному решению не влияет на обжалование окончательного решения. Фактически в споре сохраняется статус-кво сторон", - цитирует заявление ТАСС.

Ранее стало известно, что апелляционный суд в Стокгольме отклонил жалобу "Газпрома" на частичное решение Арбитражного суда по делу о цене на газ в Ямальском контракте. Также была отклонена как необоснованная жалоба "Газпрома" на решение суда по поводу права PGNiG требовать снижения контрактной цены. "Газпром" подавал жалобу на частичное решение Арбитражного суда от 29 июня 2018 года, которым было признано, что договорное условие, дающее право PGNiG требовать снижения цены по Ямальскому контракту, было выполнено. "Газпром" воспользовался своим правом обжаловать решение в Апелляционном суде Стокгольма.

В марте 2020 года в РGNIG заявили о выигранном арбитражном разбирательстве с "Газпромом" и предполагаемой компенсации в 1,5 млрд долларов. "Газпром экспорт" заявил, что изучает решение суда и считает, что давать какие-либо оценки суммам возможных выплат преждевременно. Польская компания заявляла, что формула цены на газа, поставляемый "Газпромом" по Ямальскому контракту была изменена в сторону более рыночной.