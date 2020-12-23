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23.12.2020 13:52
Рубрика: Власть

Генпрокуратура признала французскую НПО нежелательной на территории РФ

Текст: Иван Егоров

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, установлено, что деятельность французской неправительственной организации Association of Schools of Political Studies of the Council of Europe ("Ассоциация школ политических исследований при Совете Европы") представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.

Иностранным НПО запретят передачу средств от нежелательных в РФ организаций

По результатам изучения поступивших материалов в Генпрокуратуре было принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности этой НПО.

Как отметили в Генпрокуратуре, информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, и их обнародования.

Российское отделение школы политических исследований действует в Москве с 1992 года. Среди ее основных задач указана работа с молодежью, в том числе "гражданское просвещение молодых политических, экономических, общественных и культурных лидеров стран с переходной экономикой".

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