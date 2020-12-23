Голикова отметила прирост населения в 11 российских регионах

Несмотря на пандемию коронавируса, в 11 российских регионах зафиксирован естественный прирост населения. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совместном заседании Госсовета.

"В таких непростых условиях, которые связаны с COVID, по оперативным данным Росстата на 20 декабря, 11 регионов страны демонстрируют естественный прирост населения", - отметила она.

О каких именно субъектах идет речь, Голикова не упомянула, зато напомнила, что уже к 2030 году в России должен быть обеспечен устойчивый рост численности населения.

Ранее вице-премьер также отметила, что в следующем году маткапитал в размере более 483 миллионов рублей получат более миллиона семей.