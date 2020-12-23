Хинштейн в стихах раскритиковал Шнурова за использование мата

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в стихотворной форме отреагировал на выпад музыканта и продюсера Сергея Шнурова против законопроекта о социальных сетях.

Ранее Шнуров написал стихотворение с критикой законопроекта о регулировании соцсетей. Согласно этому документу, для них вводится обязанность модерировать контент и блокировать недопустимые высказывания. В частности, не допускать появление ненормативной лексики. Впрочем, авторы проекта пояснили, что последнее, скорее, рекомендация и наказывать соцсети за неудаление мата не будут.

Хинштейн обратил внимание на ненормативную лексику в критических стихах Шнурова и ответил в своем микроблоге в Twitter:

"Богат, могуч язык наш русский - две сотни с лишним тысяч слов!

Но слаще всяческой "капусты" Шнуру пять бранных "матюков".

Мат для Шнура - свобода, воля. Он без него, что без застолья.

За то, чтоб сквернословить вволю - Готов, как большевик, в подполье...".