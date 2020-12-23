Постановление губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 декабря 2020 года № 178 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 16 октября 2020 года № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом", законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2001 года № 75-оз "О Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 16 октября 2007 года № 135-оз "О защите населения и территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", учитывая согласование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре от 22 декабря 2020 года, постановляю:

1. Продлить до 31 января 2021 года включительно действие:

1.1. Режима обязательной самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше, граждан, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, а также беременных женщин, с соблюдением ограничений, указанных в пункте 2 настоящего постановления.

1.2. Подпунктов 5.2.3, 5.2.7, 5.2.8 пункта 5, подпунктов 21.3, 21.4 пункта 21 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 2020 года № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".

2. Установить, что подпункты 2.1, 2.5 пункта 2, подпункт 5.1.5 пункта 5, подпункт 18.7 пункта 18 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 2020 года № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", пункт 8 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 апреля 2020 года № 34 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", пункт 3 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 апреля 2020 года № 46 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", пункт 4 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 мая 2020 года № 51 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", пункт 3 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 мая 2020 года № 66 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" применяются в отношении граждан в возрасте 65 лет и старше, граждан, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, а также беременных женщин.

3. Исполнительным органам государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в ведении которых находятся организации профессионального образования и высшего образования, осуществляющие образовательную деятельность, организациям профессионального образования и организациям высшего образования всех форм собственности с 1 по 31 января 2021 года организовать осуществление учебного процесса по реализации основных образовательных программ профессионального и высшего образования в следующей форме: лекционные занятия проводить онлайн с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, без посещения учащимися помещений образовательных организаций; практические занятия - очно с разведением потоков обучающихся по разным аудиториям, классам, учебным помещениям.

4. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, исполнительно-распорядительным органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в ведении которых находятся организации, осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, организациям всех форм собственности, в том числе индивидуальным предпринимателям, с 1 по 31 января 2021 года организовать осуществление учебного процесса по реализации дополнительных общеобразовательных программ в следующей форме: лекционные (теоретические) занятия проводить онлайн с применением дистанционных образовательных технологий без посещения учащимися помещений образовательных организаций, практические занятия - очно с разведением потоков обучающихся по разным аудиториям и учебным помещениям из расчета 1 человек на 4 кв. м площади помещения.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры обеспечить с 1 по 31 января 2021 года реализацию основных общеобразовательных программ для обучающихся 6 - 11 классов, за исключением обучающихся образовательных организаций, расположенных в населенных пунктах, где не зарегистрировано случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом образовательной организацией, в следующих образовательных организациях:

5.1. С количеством обучающихся, превышающим проектную мощность в 1,5 и более раза.

5.2. В случае диагностирования среди персонала 3-х и более связанных между собой случаев новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в пределах одного инкубационного периода (14 дней).

6. Внести в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 2020 года № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" следующие изменения:

6.1. Пункт 1.2.1 после слов "по 31 декабря 2020 года," дополнить словами "с 1 января 2021 года по 14 января 2021 года, с 15 января 2021 года по 28 января 2021 года, с 29 января 2021 года по 31 января 2021 года,".

6.2. Подпункт 10.6 пункта 10 изложить в следующей редакции:

"10.6. Приостановить организацию и проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах в очной форме. Допускается проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах в заочной форме без поквартирного обхода и без предварительного проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах в очной форме.".

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова







