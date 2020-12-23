Информацию для детей будут проверять более тщательно

Требования к экспертам и экспертным организациям, которые занимаются такой деятельностью, установит Роскомнадзор.

Новый закон позволит аккредитовывать более квалифицированных специалистов, объяснила замглавы Минцифры Бэлла Черкесова.

- Важно обладать не только какими-то базовыми знаниями, но иметь практические навыки, определенный опыт работы в данной сфере, - заявила она на пленарном заседании.

Роскомнадзор, по словам замминистра, уже подготовил проект по корректировке порядка аккредитации таких экспертов.

Так, необходим будет опыт работы (не менее пяти лет) в таких областях как педагогика, возрастная психология и физиология, детская психиатрия, социология, лингвистика и культурология.

Кроме того, последнее место работы экспертов, как сообщила замминистра, должно быть связано с одной из указанных областей.

Необходимы также будут навыки из других смежных областей, связанных с изучением воздействия информации на здоровье и развитие детей, их психику и поведение.

Депутат Госдумы от "Справедливой России" Игорь Моляков посоветовал включить в экспертные комиссии депутатов. "Тут много грамотных людей", - предложил он, обращаясь к замглавы Минцифры.