Искусственный интеллект расшифровал неразборчивый почерк императора

Новости

"Газпром" сообщил о сохранении статус-кво по суду с PGNIG 19:32
В Липецкой области 31 декабря объявили выходным днем 19:31
В Великобритании выявили еще два новых штамма коронавируса 19:24
ВЦИОМ: Россияне не смогли назвать лучший фильм года 19:08
Кабмин рассматривает второй пакет поддержки IT-компаний 19:06
Задержан петербуржец, проломивший голову мужчине без маски 19:05
Белоусов назвал пути ускорения роста экономики России 18:50
Искусственный интеллект для записи к врачу заработал в 12 регионах 18:50
Попова сообщила о замедлении роста заболеваемости коронавирусом в России 18:46
Новая версия портала госуслуг появится в марте 2021 года 18:44
Подаренную Лаврову икону передали в посольство Боснии и Герцеговины 18:41
Warner Bros. может отменить премьеру "Дюны" в интернете 18:38
В Марий Эл 31 декабря сделают выходным после рекомендации Путина 18:35
Путин поддержал идею повышения уровня МРОТ 18:30
Глава МИД Польши назначил нового посла в России 18:26
Чиновников мэрии Оренбурга заподозрили в растрате 12 млн рублей 18:20
Операторов связи накажут за непропуск сигналов с иностранных спутников 18:17
Источник: Кикнадзе покинет пост гендиректора "Локомотива" 18:09
Татьяна Навка представит на Новый год два ледовых шоу 18:07
В ноябре появилось в полтора раза больше частных домов, чем год назад 18:00
Суд приговорил депутата Галямину к двум годам условно 17:59
На Ямале в гараже нашли тело депутата 17:57
Путин оценил перспективы создания парламентского центра 17:42
Госдума призвала европейских коллег осудить притеснения СМИ в Латвии 17:42
В Россельхознадзоре рассказали, почему российскую рыбу не пускают в Китай 17:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
23.12.2020 19:17
Рубрика: Общество

Digital Пётр

Искусственный интеллект расшифровал неразборчивый почерк императора
Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Федеральный выпуск № 291(8345)
В ходе проекта "Digital Пётр", проводимого Российским историческим обществом (РИО) совместно со СберБанком, были расшифрованы трудно читаемые из-за плохого почерка рукописи Петра I. Это петровское наследие за 26 лет. Впереди у специалистов по анализу данных и искусственному интеллекту еще сто миллионов страниц документов. Но это, как выяснилось на "круглом столе", посвященном 350-летию со дня рождения Петра I, работа нескольких дней.
Нерасшифрованными остаются более ста миллионов страниц рукописного текста. Фото: Российское историческое общество Нерасшифрованными остаются более ста миллионов страниц рукописного текста. Фото: Российское историческое общество
Нерасшифрованными остаются более ста миллионов страниц рукописного текста. Фото: Российское историческое общество

"В течение многих лет изучение выдающейся личности Петра I сдерживалось медленными темпами публикации его рукописного наследия, - начал совещание глава РИО Сергей Нарышкин. - Первый сборник из серии "Письма и бумаги Петра Великого" вышел из печати еще в 1887 году, однако сегодня эта работа по-прежнему далека от своего завершения. Одной из причин ее огромной трудоемкости является неразборчивый почерк императора. Чтобы ускорить введение петровских рукописей в научный и общественный оборот, РИО и СберБанк инициировали проект "Digital Пётр", направленный на расшифровку автографов правителя при помощи новейших информационных технологий".

Фото: РГ
"Российская газета" внедрит в свою работу искусственный интеллект

Как рассказал первый зампред правления СберБанка Александр Ведяхин, удалось получить очень высокую точность: более 98 процентов расшифровки. Европейские же международные аналоги дают для схожих задач 50-60 процентов точности распознавания. "Мы работали вместе с историками и не только применили впервые компьютерное зрение, которое умеет понимать этот сложный текст, но и подгружали знания контекста, о котором писал Петр, - сообщил он. - Получилось расшифровать материалы за 26 лет. Это большой шаг вперед не только с точки зрения исторических знаний, но и с точки зрения математической мысли в России. Можно сказать, мировой рекорд".

Скоропись Петра I прочитали с 98-процентной точностью

Впереди у специалистов по искусственному интеллекту огромная работа: нерасшифрованными остаются более ста миллионов страниц рукописного текста. Однако это только звучит страшно, убежден Александр Ведяхин: "Тот алгоритм, который мы сделали вместе, позволит расшифровать это за короткий промежуток времени. Для примера рукописная книга в 800 страниц может быть расшифрована за 20 минут".

Когда 100 миллионов страниц будут отсканированы, а для этой работы собираются привлечь студентов, перед айтишниками встанет задача сбора "кусков" текста по тематикам. "Такое количество страниц одному человеку невозможно прочитать даже за всю свою жизнь, поэтому искусственный интеллект должен подсказывать, как сгруппированы документы, и выделить в них главное", - объяснил специалист и пообещал, что в России появится специальная платформа для расшифровки русской скорописи. Она будет открытой: историки и любители смогут загружать туда документы и получать расшифровку.

Общество История Роботы: настоящее и будущее

Главное сегодня

Путин принял важные для граждан решения на Госсовете. Главное
Попова сообщила о замедлении роста заболеваемости коронавирусом в России
Белоусов назвал пути ускорения роста экономики России
Лавров: Москва не оставит без ответа новые санкции США
Госдума одобрила право президента РФ вновь претендовать на два срока
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации