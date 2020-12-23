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23.12.2020,  
23:18
Текст:  Тимур Алимов

Истребители США выполнили "слоновью прогулку" вблизи границ России

На базе ВВС США Эилсон на Аляске состоялись маневры с участием 18 истребителей F-35A Lightning II и 12 истребителей F-16 Fighting Falcon из двух эскадрилий 354-й оперативной авиагруппы.

Одним из выполненных упражнений стала так называемая "слоновья прогулка" - движение самолетов по взлетной полосе в тесном построении, необходимом для оперативных боевых вылетов.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
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В распространенном авиабазой пресс-релизе сообщается, что тренировка позволила проверить "готовность каждого истребителя и способность подразделений быстро поднять в воздух большое количество самолетов, как это может потребоваться в случае конфликта". Истребители поддерживались двумя топливозаправщиками Stratotanker KC-135 из 168-го крыла Национальной гвардии ВВС Аляски.

По словам командующего 354-й авиагруппой ВВС США полковника Дэвида Скалики, "слоновья прогулка" стала не только тренировкой быстрого реагирования. Она была выполнена и для того, чтобы показать силу военно-воздушных сил в арктическом регионе.

Как отмечает портал The Drive, база Эилсон расположена всего в 177 километрах от Полярного круга, этим и объясняется проведение учений с участием 30 истребителей.

- Резонансные демонстрации готовности своего флота боевых самолетов становятся все более обычным явлением по мере того, как ВВС США перестраивают свою стратегию в сторону "соревнования великих держав" с потенциальными противниками, - пишет издание.

По данным портала, несколькими днями ранее на базу было переброшено второе боевое подразделение F-35A - эскадрилья "Боевые соколы". В целом на Эилсон планируется разместить 54 истребителя F-35A.

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