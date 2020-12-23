Кому и за что даровались Жалованные грамоты на дворянство и герб в XVIII-XIX веках

Одним из способов формирования государственной элиты в сословном обществе Российской империи была процедура высочайшего пожалования дворянского достоинства и утверждения родового герба. Система пожалования дворянства за личные заслуги создавала социальный лифт для всех поданных императора всероссийского.

Собирали сведение о личных заслугах

Формальным документом, удостоверявшим возведение в дворянство с дарованием герба, были Жалованные грамоты от российских самодержцев. Несмотря на все бури XX столетия - революции и войны, в фондах российских музеев и архивов сохранились экземпляры этих высочайше утвержденных грамот, которые являются не только свидетельствами ушедшей эпохи, но и незаменимыми историческими источниками в изучении такого сословия Российской империи, как дворянство.

Практическими вопросами подготовки, составления и изготовления дворянских грамот, дипломов, гербов и копий с родословных заведовало учрежденное в 1857 г. при канцелярии Департамента Герольдии Гербовое отделение.

Созданная одновременно с учреждением Гербового отделения специальная инструкция министра юстиции устанавливала порядок создания и утверждения гербов в несколько этапов:

1) прошение дворянина в Департамент Герольдии об изготовлении герба (проситель мог представить свои пожелания или рисунок проекта его герба);

2) решение общего собрания департамента и определение Сената, которым предписывалось управляющему Гербовым отделением подготовка проекта герба;

3) в процессе подготовки к созданию герба один из чиновников при управляющем отделении собирал все необходимые сведения об истории дворянского рода просителя, о его личной службе и заслугах;

4) далее следовало само изготовление герба в Гербовом отделении; согласно указу 27 июля 1797 г. составлялось также описание герба и сообщались сведения о происхождении данного дворянского рода;

5) проект герба утверждался на собрании Гербового отделения (начальник, чиновники), а затем и герольдмейстером (со временем возникла процедура предварительного согласования проекта герба с просителем);

6) заготовленный проект герба подносился министром юстиции на высочайшее утверждение;

7) утвержденный герб передавался министром юстиции герольдмейстеру для исполнения, т.е. выдачи его просителю.

Выдавали диплом с описанием герба

До 1867 г. все дворяне получали герб в виде так называемого диплома, который содержал полное описание герба с цветным рисунком. Подлинник диплома передавался просителю, а в деле Департамента Герольдии оставался формуляр этой грамоты. Очень высокая стоимость подлинника диплома с гербом задерживала получение многими дворянами их гербов. Осознавая последствия этой коллизии, правительство установило законом 12 июня 1867 г. выдачу просителям вместо дорогостоящих дипломов копий гербов с оставлением их подлинников в Гербовом отделении и с последующим включением каждого из этих подлинников в "Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи" (начиная с XIII части)1. Однако многие высочайше утвержденные гербы так и не были включены в Общий гербовник, все они вошли в так называемый Сборник дипломных гербов российского дворянства, не внесенных в Общий гербовник (Дипломный сборник).

В Польше всеми сословными привилегиями заведовала собственная Герольдия Царства Польского (упразднена в 1861 г.).

В ходе методичной работы по выявлению сохранившихся подлинников грамот, экземпляры оных были выявлены во многих региональных музеях России, а также в академических и специализированных архивах. В данном обзоре мы сосредоточимся на кратком освещении наиболее интересных наших находок.

Жалованная грамота на дворянство и герб рода Грум-Гржимайло. 24 февраля 1861 г.

Грум-Гржимайло пожалован за открытия

Так, в научном архиве Русского географического общества была выявлена Жалованная грамота на дворянство и герб рода Грум-Гржимайло. Император Александр II 24 февраля 1861 г. пожаловал этой грамотой статского советника Моисея Власьевича Грум-Гржимайло, кавалера орденов Св. Анны 2 степени и Св. Станислава 2 степени. Представители рода ученых Грум-Гржимайло из поколения в поколение три века занимаются наукой, совершают открытия, путешествуют и становятся авторами изобретений. Их герб - "В золотом поле червленая, увенчанная тремя о трех зубцах башнями, стена с серебряными швами и открытыми золотыми воротами, в которых черный в латах воин с поднятым, направленным к удару, мечем. Нашлемник: пять золотых страусовых перьев, обремененных тремя червлеными о трех зубцах башнями. Намёт червленый с золотом"2.

Герб Кульмаметевых в Сборнике дипломных гербов российского дворянства. РГИА. Ф. 1411. Оп. 1. Д. 72. Л. 507.

Сабанак Кульмаметов - за воинскую службу

В фондах Российского государственного исторического архива сохранилась целая коллекция Жалованных грамот представителей российского дворянства всех национальностей. Большинство геральдических изображений находится в так называемых Дипломных сборниках.

25 апреля 1796 г. императрицей Екатериной II дворянством и гербом был пожалован голова 1-го класса Тобольского иррегулярного легкого казачьего войска и "ясашных магометан" капитан мурза Сабанак Авазбакеевич Кульмаметев.

Роду сибирских татарских мурз Кульмаметевых3 был пожалован собственный герб: "Щит разделен с верхних углов двумя чертами и в средину оного в одном пункте соединенными, а потом до подошвы щита черною полосою, вдоль которой в знак потомственного пребывания рода его в дворянском состоянии изображены три серебряные полумесяца вверх рогами; в верхней части, в голубом поле, облаченная в латы рука держит копие острием вниз, сие означает бытие как его Нашего верноподданного Сабанака Кульмаметева, так и отца его и прадеда его Тобольского иррегулярного войска и ясашных магометан головами. В нижней части, в золотом поле, по одному орлиному крылу черного цвета, в изъявление Монаршего Нашего благопризрения беспорочной его службы и подтверждения в дворянском достоинстве. Щит увенчан обыкновенным дворянским шлемом со страусовыми перьями, намет на щите голубой, подложен золотом и черным"4.

Герб Верневичей в Сборнике дипломных гербов польского дворянства. РГИА. Ф. 1411. Оп. 1. Д. 440. Л. 50.

Щепан Верневич - за чиновную службу

Не меньший интерес представляет и дворянская грамота, выданная 2 августа 1867 г. Щепану Верневичу - председателю Страхового управления Царства Польского и заседателю Генеральной прокуратуры Царства Польского. В потомственном дворянском достоинстве он был признан в 1859 г. по пожалованному ему ордену Св. Станислава 3-й степени. Герб Верневичей представляет собой "Щит четверочастный. В первой и четвертой золотых частях червленый лев; во второй и третьей лазуревых частях три золотые пчелы (1 и 2). Щит увенчан Дворянским коронованным шлемом. Без нашлемника. Намет: справа лазуревый и червленый с золотом, слева - червленый и лазуревый с золотом"6.

Жалованная грамота ("Диплом") на графский титул Ф.М. и П.М. Апраксиным и их наследникам. 31 декабря 1715 г.

Братья Апраксины - за службы во благо Отечества

Архив научно-исследовательского отдела рукописей Российской государственной библиотеки является хранителем семи Жалованных грамот на дворянство с уникальными изображениями гербов российских государственных деятелей XVIII-XIX вв.

Наиболее древней является Жалованная грамота на графский титул боярину, генерал-адмиралу и тайному советнику Федору Матвеевичу Апраксину и его брату боярину, президенту юстиц-коллегии, сенатору Петру Матвеевичу Апраксину от 31 декабря 1715 г.7 Их герб представляет собой "щит четверочастный, в котором в первой части корона с двумя обнаженными мечами, сквозь оную накрест произшедши, в четвертой шпор златой, оба в красных полях; во второй части корабль, на парусах идущий, предъявляя морские его генерал-адмирала действия в чине адмиральском в службе нашей, с добрым сукцесом показанныя; в третьей же якорь, канатом обвитой, в знак служб его в чине президента Адмиралтейства нашего нам, учиненныя в лазоревых полях, в средине щита орел двоеглавый белый в зеленом поле значит высокую нашу к нему милость, по которой он за службы свои с братом и прочими своими наследниками на степень графского достоинства произведены; над щитом украшения обыкновенные, а именно: корона златая графская, из которой выставлены два флага Российские белые с синими крестами"8. Очевидно, что родовая эмблема полностью отражает заслуги первых носителей герба.

Жалованная грамота Н.И. Евдокимову на титул графа. 18 декабря 1864 г.

Николаю Евдокимову - за покорение Кавказа

Обладателем сразу двух Жалованных грамот является Пятигорский краеведческий музей.

В его фондах были обнаружены графская грамота на герб покорителя Кавказа, кавалера российских и иностранных орденов - генерала от инфантерии Николая Николаевича Евдокимова: "Щит, рассеченный с главою. В первой червленой части серебряные развалины крепости на золотой горе. Во второй лазуревой части золотая борона. В золотой главе щита возникающий Императорский орел, имеющий на груди червленый, окруженный цепью ордена Св. Апостола Андрея Первозванного, щит с коронованным золотым вензелем Его Величества Государя Императора Александра II. Щит увенчан графскою короною и тремя серебряными, с золотыми украшениями и коронами, шлемами. Нашлемники: средний - возникающий Императорский орел, имеющий на груди червленый, окруженный цепью ордена Св. Апостола Андрея Первозванного, щит с коронованным золотым вензелем Его Величества Государя Императора Александра II. Правый: серебряные развалины крепости на золотой горе, левый - золотая борона, поставленная на нижнем правом угле. Наметы: средний, - черный с золотом; правый: червленый с серебром и левый: лазуревый с золотом. Щитодержатели: справа Горец, держащий в правой руке значок червленый с золотым орлиным крылом, слева: сова золотая с черными глазами, клювом, ушами и когтями. Девиз: "Собою", серебряными буквами на червленой ленте"9.

Жалованная грамота В.Я. Доливо-Добровольскому на фамилию и графский титул генерал-адъютанта Н.И. Евдокимова. 25 июня 1866 г.

Виктору Доливо-Добровольскому - за службу на Кавказе

Вторая Жалованная грамота относится к начальнику штаба войск Дагестанской области, артиллерии полковнику Виктору Яковлевичу Доливо-Добровольскому, которому с потомством его дозволено принять фамилию и титул генерал-адъютанта графа Николая Ивановича Евдокимова и именоваться графами Доливо-Добровольскими-Евдокимовыми с гербом: "Щит четверочастный, в первой и четвертой частях герб Графа Евдокимова: рассеченное поле с главою - в первой, червленой части серебряные развалины крепости на золотой горе; во второй, лазуревой части золотая борона; в золотой главе возникающий Императорский орел, имеющий на груди червленый, окруженный цепью ордена Св. Андрея Первозванного, щит с коронованным золотым вензелем Имени Государя Императора Александра II. Во второй и третьей частях герба герб "Доливо": в лазуревом поле серебряная перевязь, влево, обремененная тремя червлеными розами. Щит увенчан Графскою короною и пятью серебряными с золотыми украшениями коронованными шлемами. Нашлемники: средний - возникающий Императорский орел, имеющий на груди червленый, окруженный цепью ордена Св. Андрея Первозванного, щит с коронованным золотым вензелем Имени Государя Императора Александра II; второй - серебряные развалины крепости на золотой горе; третий - золотая борона, поставленная на нижнем правом угле, пятый и четвертый - два буйволовых рога, пересеченных: первый - лазурью и серебром, второй - серебром и лазурью, и между ними три червленые розы. Наметы: среднего шлема - черный с золотом, второго - червленый с серебром, третьего - лазуревый с золотом, четвертого и пятого - лазуревый с серебром. Щитодержатели: правый - Горец, держащий в правой руке червленый значок с золотым орлиным крылом, левый - сова золотая с черными глазами, клювом, ушами и когтями. Девиз: "Собою" серебряными буквами на червленой ленте"10.

Почетное сословие

Изучение такого уникального источника, как российские жалованные грамоты, позволяет сделать вывод, что возведение в дворянское достоинство и высочайшее пожалование герба было, с одной стороны, способом награждения, поощрения и социального повышения за труды во благо Отечества, а с другой стороны, средством создания лояльной правительству государственной элиты и создания механизма вхождения в правящее сословие - дворянство.

Все документы Жалованных грамот и гербов публикуются впервые.

1. Ерошкин Н.П. Гербовое отделение сенатского Департамента Герольдии в начале ХХ века // Геральдика: материалы и исследования: сборник научных трудов. СПб., 1987. С. 5-16.

2. Архив Русского географического общества. Ф. 32. Оп. 1. N 82а.

3. Тычинских З.А. Сведения о сибирских мурзах Кульмаметевых в свете поколенной росписи конца XVIII века // Научный диалог. 2019. N 11. С. 444-456.

4. РГИА. Ф. 1411. Оп. 1. Д. 72. Л. 507 (N 140).

5. РГИА. Ф. 1411. Оп. 1. Д. 440. Л. 30 (N 13).

6. РГИА. Ф. 1411. Оп. 1. Д. 440. Л. 50 (N 23).

7. ФГБУ "Российская государственная библиотека". Ф. 178 (Русская часть). Ед. хр. 5068/1.

8. Лакиер А.Б. Русская геральдика. СПб., 1855. С. 578.

9. ГБУК Ставропольского края "Пятигорский краеведческий музей". N по ГИК (КП) ПКМ ОФ N 834.