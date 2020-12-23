Закон Краснодарского края от 23 декабря 2020 года № 4380-КЗ "О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят Законодательным Собранием Краснодарского края 11 декабря 2020 года

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики краевого бюджета на 2021 год:

1) общий объем доходов в сумме 293949539,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 306486702,9 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Краснодарского края на 1 января 2022 года в сумме 114940181,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Краснодарского края в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) дефицит краевого бюджета в сумме 12537163,4 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики краевого бюджета на 2022 год и на 2023 год:

1) общий объем доходов на 2022 год в сумме 301757822,4 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 315291340,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов на 2022 год в сумме 314924302,3 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 319909870,5 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Краснодарского края на 1 января 2023 года в сумме 124558712,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Краснодарского края в сумме 0,0 тыс. рублей, и верхний предел государственного внутреннего долга Краснодарского края на 1 января 2024 года в сумме 129177242,3 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Краснодарского края в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) дефицит краевого бюджета на 2022 год в сумме 13166479,9 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 4618530,2 тыс. рублей.

Статья 2

Утвердить перечень главных администраторов доходов краевого бюджета и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов краевого бюджета и перечень главных администраторов источников финансирования дефицита краевого бюджета согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 3

1. Установить 2,2-кратный средний уровень расчетных налоговых доходов местных бюджетов (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя в отчетном 2019 году, при превышении которого в 2021 году из бюджетов городских, сельских поселений и муниципальных районов (городских округов) перечисляются субсидии в краевой бюджет, в размере:

1) 8610,4 рубля - для городских поселений;

2) 8465,4 рубля - для сельских поселений;

3) 18741,0 рубля - для городских округов;

4) 9650,2 рубля - для муниципальных районов.

2. Утвердить объем субсидий, подлежащих перечислению в 2021 году из местных бюджетов в краевой бюджет, в суммах согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 4

1. Утвердить объем поступлений доходов в краевой бюджет по кодам видов (подвидов) доходов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в суммах согласно приложению 3 к настоящему Закону.

2. Утвердить в составе доходов краевого бюджета безвозмездные поступления из федерального бюджета на 2021 год согласно приложению 4 к настоящему Закону и на 2022 и 2023 годы согласно приложению 5 к настоящему Закону.

3. Утвердить в составе доходов краевого бюджета безвозмездные поступления из местных бюджетов на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему Закону.

4. Утвердить в составе доходов краевого бюджета безвозмездные поступления от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2021 году в сумме 432187,3 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 525017,9 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 525000,9 тыс. рублей.

Статья 5

Установить в соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации нормативы распределения доходов между краевым бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края и бюджетами муниципальных образований, входящих в состав Краснодарского края, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 6

Установить, что добровольные взносы и пожертвования, поступившие в краевой бюджет, направляются в установленном порядке на увеличение расходов краевого бюджета соответственно целям их предоставления.

В случае, если цель добровольных взносов и пожертвований, поступивших в краевой бюджет, не определена, указанные средства направляются на финансовое обеспечение расходов краевого бюджета в соответствии с настоящим Законом.

Статья 7

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Краснодарского края и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему Закону, на 2022 и 2023 годы согласно приложению 10 к настоящему Закону.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов краевого бюджета на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему Закону, на 2022 и 2023 годы согласно приложению 12 к настоящему Закону.

4. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов краевого бюджета на 2021 год и ведомственной структуры расходов краевого бюджета на 2022 и 2023 годы перечень главных распорядителей средств краевого бюджета, перечень разделов, подразделов, целевых статей (государственных программ Краснодарского края и непрограммных направлений деятельности), групп видов расходов краевого бюджета.

5. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов краевого бюджета на 2021 год:

1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, в сумме 39315166,5 тыс. рублей;

2) размер резервного фонда администрации Краснодарского края в сумме 300000,0 тыс. рублей;

3) объем бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Краснодарского края в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) объем бюджетных ассигнований на обязательное медицинское страхование неработающего населения в отношении застрахованных лиц, указанных в пункте 5 части 1 статьи 10 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", в сумме 25954674,3 тыс. рублей;

5) объем бюджетных ассигнований Фонда развития курортной инфраструктуры в сумме 204984,0 тыс. рублей.

6. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов краевого бюджета на 2022 и 2023 годы:

1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2022 год в сумме 37850900,6 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 37124350,8 тыс. рублей;

2) размер резервного фонда администрации Краснодарского края на 2022 год в сумме 300000,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 300000,0 тыс. рублей;

3) объем бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Краснодарского края на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) объем бюджетных ассигнований на обязательное медицинское страхование неработающего населения в отношении застрахованных лиц, указанных в пункте 5 части 1 статьи 10 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", на 2022 год в сумме 26996288,9 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 28081390,6 тыс. рублей;

5) объем бюджетных ассигнований Фонда развития курортной инфраструктуры на 2022 год в сумме 204984,0 тыс. рублей;

6) общий объем условно утвержденных расходов на 2022 год в сумме 8756546,9 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 15992902,8 тыс. рублей.

7. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на социальную поддержку детей и семей, имеющих детей, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону.

8. Утвердить источники финансирования дефицита краевого бюджета, перечень статей источников финансирования дефицитов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону.

9. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону.

Статья 8

1. Установить критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений, сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов на одного жителя:

1) городских поселений - 360,0 рубля;

2) сельских поселений - 625,0 рубля.

2. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности:

1) на 2021 год:

а) городских поселений - 0,735;

б) сельских поселений - 1,123;

2) на 2022 год:

а) городских поселений - 0,721;

б) сельских поселений - 1,085;

3) на 2023 год:

а) городских поселений - 0,713;

б) сельских поселений - 1,075.

3. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и их распределение между городскими, сельскими поселениями на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону.

Статья 9

1. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов):

1) на 2021 год в сумме 12436979,4 тыс. рублей;

2) на 2022 год в сумме 12519139,8 тыс. рублей;

3) на 2023 год в сумме 12519139,8 тыс. рублей.

2. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов):

1) на 2021 год- 1,297;

2) на 2022 год- 1,275;

3) на 2023 год- 1,25.

3. Заменить часть дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в 2021 году в сумме 5967245,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 4791239,7 тыс. рублей и в 2023 году в сумме 4807363,0 тыс. рублей дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов) Краснодарского края.

4. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) между муниципальными районами (городскими округами) на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону.

5. Утвердить дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов) Краснодарского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону.

Статья 10

1. Утвердить распределение субвенций местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края из краевого бюджета между муниципальными образованиями Краснодарского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 19 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований Краснодарского края, предоставляемых из краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 20 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края из краевого бюджета между муниципальными образованиями Краснодарского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 21 к настоящему Закону.

4. Установить, что распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, предоставляемых из краевого бюджета, между муниципальными образованиями Краснодарского края утверждается нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края.

5. Установить, что распределение субсидий местным бюджетам из краевого бюджета, распределяемых между муниципальными образованиями Краснодарского края на конкурсной основе, а также субсидий за счет средств резервного фонда администрации Краснодарского края и субсидий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, утверждается нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края.

Статья 11

Утвердить дифференцированные нормативы отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в местные бюджеты муниципальных образований Краснодарского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложениям 22 и 23 к настоящему Закону.

Статья 12

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Краснодарского края:

1) на 2021 год в сумме 32577354,0 тыс. рублей;

2) на 2022 год в сумме 35574507,0 тыс. рублей;

3) на 2023 год в сумме 39477505,0 тыс. рублей.

2. Предусмотреть в составе бюджетных ассигнований дорожного фонда Краснодарского края бюджетные ассигнования на осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием бюджетного кредита, полученного из федерального бюджета для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), в 2021 году в сумме 1037,3 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 1037,3 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 1037,3 тыс. рублей.

Статья 13

1. Установить, что предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, а также субсидий, указанных в пунктах 6-81 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг осуществляется в случаях, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, и в порядке, предусмотренном принимаемыми в соответствии с настоящим Законом нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края или актами уполномоченных им органов государственной власти Краснодарского края.

2. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, а также субсидий, указанных в пунктах 6-81 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг осуществляется в случаях:

1) возмещения затрат работодателям в рамках реализации мероприятий в сфере занятости населения;

2) оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;

3) возмещения затрат, связанных с организацией социальной реабилитации и ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ, на территории Краснодарского края;

4) возмещения затрат, возникших в связи с оказанием услуг по выполнению перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом;

5) оказания государственной поддержки субъектам агропромышленного комплекса;

6) оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

7) возмещения затрат специализированным службам по вопросам похоронного дела в связи с оказанием услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего;

8) оказания государственной поддержки управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков, технопарков и субъектам деятельности в сфере промышленности;

9) возмещения затрат (недополученных доходов) организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, при государственном регулировании тарифов;

10) компенсации выпадающих доходов действующим на территории Краснодарского края теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, поставку сжиженного газа, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим эксплуатацию централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим поставку сжиженного газа, региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами, возникающих вследствие применения тарифов и розничных цен, устанавливаемых в соответствии со статьей 2 Закона Краснодарского края от 6 апреля 2015 года № 3161 -КЗ "О мерах дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате коммунальных услуг на территории Краснодарского края";

11) оказания государственной поддержки в области рыболовства;

12) стимулирования предпринимательской деятельности в городских и сельских поселениях Краснодарского края в сфере сельского (аграрного) туризма, увеличения производства и реализации сельскохозяйственной продукции, оказания туристских услуг;

13) финансового обеспечения части затрат организациям автомобильного транспорта на реализацию инвестиционных проектов;

14) оказания государственной поддержки юридическим лицам, осуществляющим хозяйственную деятельность в базовых несырьевых отраслях экономики, в целях повышения производительности труда с применением технологий бережливого производства;

15) компенсации части затрат на реализацию инвестиционных проектов по строительству объектов заправки транспортных средств природным газом;

16) возмещения недополученных доходов, возникших в связи с выполнением работ по переоборудованию транспортных средств на использование природного газа;

17) возмещения затрат работодателям по переподготовке, повышению квалификации работников предприятий - участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" в рамках регионального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда";

18) возмещения затрат работодателям по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию работников в возрасте 50-ти лет и старше, а также работников предпенсионного возраста в рамках реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение";

19) оказания государственной поддержки организациям, осуществляющим образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет;

20) возмещения затрат работодателям по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости в рамках регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет";

21) возмещения части затрат организациям кинематографии, связанных с производством национальных фильмов на территории Краснодарского края, в целях повышения инвестиционной привлекательности Краснодарского края;

22) возмещения фактически произведенных затрат юридическим лицам, являющимся инвесторами, на создание объектов транспортной, инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов на территории Краснодарского края.

3. Утвердить бюджетные ассигнования на приобретение с соблюдением требований Закона Краснодарского края от 11 октября 2005 года № 930-КЗ "О казне Краснодарского края" дополнительного выпуска обыкновенных именных акций акционерного общества "ДИНАМО-КУБАНЬ" в 2021 году в сумме 656270,6 тыс. рублей в целях строительства (реконструкции) физкультурно-оздоровительного комплекса "Динамо", расположенного по ул. Красной, 190 в Центральном внутригородском округе города Краснодара.

Статья 14

1. Установить, что субсидии на оплату труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Краснодарского края, и компенсацию их расходов на оказание бесплатной юридической помощи, а также субсидии на компенсацию расходов адвокатов, произведенных ими при оказании юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях Краснодарского края, в целях реализации Закона Краснодарского края от 23 апреля 2013 года № 2697-КЗ "О юридической помощи на территории Краснодарского края" предоставляются Адвокатской палате Краснодарского края в соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели приложениями 11 и 12 к настоящему Закону, в размере и порядке, установленных нормативным правовым актом главы администрации (губернатора) Краснодарского края.

2. Установить, что субсидии предоставляются в целях развития малого и среднего предпринимательства в соответствии с подпрограммой "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности в Краснодарском крае" государственной программы Краснодарского края "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края" в соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в порядке, установленном нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края или уполномоченного им органа исполнительной власти Краснодарского края:

1) унитарной некоммерческой организации "Фонд развития бизнеса Краснодарского края" в 2021 году в сумме 179277,1 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 179118,5 тыс. рублей и в 2023 году в сумме 216659,6 тыс. рублей;

2) Фонду "Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства" в 2021 году в сумме 99767,5 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 51280,9 тыс. рублей и в 2023 году в сумме 100627,0 тыс. рублей;

3) унитарной некоммерческой организации - микрокредитной компании "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края" в 2021 году в сумме 1970,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 16035,5 тыс. рублей и в 2023 году в сумме 14774,8 тыс. рублей.

3. Установить, что субсидии в целях предоставления информационных, консультационных услуг, способствующих реализации инновационных проектов в сфере повышения производительности труда на территории Краснодарского края в соответствии с подпрограммой "Повышение эффективности управления организационными и производственными процессами в организациях Краснодарского края" государственной программы Краснодарского края "Социально экономическое и инновационное развитие Краснодарского края", предоставляются автономной некоммерческой организации "Центр компетенций в сфере производительности труда Краснодарского края" в соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в порядке, установленном нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края или уполномоченного им органа исполнительной власти Краснодарского края, в 2021 году в сумме 170137,7 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 145919,7 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 148911,6 тыс. рублей.

Статья 15

Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края не принимать решения, приводящие к увеличению в 2021-2023 годах штатной численности муниципальных служащих.

Статья 16

Предусмотреть бюджетные ассигнования на повышение в пределах компетенции органов государственной власти Краснодарского края, установленной законодательством Российской Федерации, средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений Краснодарского края:

1) врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), - до 200 процентов от средней заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Краснодарском крае;

2) социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, включая образовательные и медицинские организации, педагогических работников образовательных организаций общего образования, преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций начального и среднего профессионального образования, работников учреждений культуры - до 100 процентов от средней заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Краснодарском крае;

3) педагогических работников дошкольных образовательных организаций - до 100 процентов от средней заработной платы в сфере общего образования в Краснодарском крае;

4) педагогических работников организаций дополнительного образования детей, в том числе педагогических работников в системе учреждений культуры, - до уровня не ниже средней заработной платы учителей в Краснодарском крае.

Статья 17

1. Установить, что в 2021 году размер краевого материнского (семейного) капитала, предусмотренного Законом Краснодарского края от 22 февраля 2005 года № 836-K3 "О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае", составляет 134128,0 рубля.

2. Установить размер индексации ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), или переданного на воспитание в приемную семью, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 1 Закона Краснодарского края от 13 октября 2009 года № 1836-K3 "О мерах государственной поддержки семейных форм жизнеустройства и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае", и на содержание ребенка, нуждающегося в особой заботе государства, переданного на патронатное воспитание, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 10 Закона Краснодарского края от 19 июля 2011 года № 2312-K3 "О патронате в Краснодарском крае", с 1 января 2021 года 1,037.

Статья 18

Утвердить нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности (нормативы подушевого финансирования расходов) в следующих образовательных организациях:

1) в целях финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), на январь - декабрь 2021 года:

а) норматив финансового обеспечения оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда:

в общеобразовательных организациях, находящихся в городских населенных пунктах, за исключением сельских, поселковых, станичных округов, поселков городского типа (далее - городские общеобразовательные организации), на одного учащегося - в размере 26833,0 рубля;

в городских общеобразовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на одного воспитанника - в размере 42834,0 рубля;

в общеобразовательных организациях, находящихся в сельских населенных пунктах, а также в сельских, поселковых, станичных округах, поселках городского типа, расположенных на территории городских населенных пунктов (далее - сельские общеобразовательные организации), на одного учащегося - в размере 40372,0 рубля;

в сельских общеобразовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на одного воспитанника - в размере 41763,0 рубля;

в малокомплектных сельских общеобразовательных организациях на одного учащегося - в размере 95899,0 рубля;

б) норматив финансового обеспечения расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек:

в городских общеобразовательных организациях на одного учащегося - в размере 1044,0 рубля;

в городских общеобразовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на одного воспитанника - в размере 2287,0 рубля;

в сельских общеобразовательных организациях на одного учащегося - в размере 1248,0 рубля;

в сельских общеобразовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на одного воспитанника - в размере 2270,0 рубля;

в малокомплектных сельских общеобразовательных организациях на одного учащегося - в размере 3833,0 рубля;

в) норматив финансового обеспечения расходов на дополнительное профессиональное образование педагогических работников:

в городских общеобразовательных организациях на одного учащегося - в размере 20,0 рубля;

в городских общеобразовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на одного воспитанника - в размере И 9,0 рубля;

в сельских общеобразовательных организациях на одного учащегося - в размере 24,0 рубля;

в сельских общеобразовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на одного воспитанника - в размере 118,0 рубля;

в малокомплектных сельских общеобразовательных организациях на одного учащегося - в размере 73,0 рубля;

2) в целях финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), на январь - декабрь 2021 года:

а) норматив финансового обеспечения оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда:

в городских образовательных организациях на одного воспитанника - в размере 42834,0 рубля;

в сельских образовательных организациях на одного воспитанника - в размере 41763,0 рубля;

в малокомплектных городских дошкольных организациях на одного воспитанника - в размере 71534,0 рубля;

в малокомплектных сельских дошкольных организациях на одного воспитанника - в размере 69744,0 рубля;

б) норматив финансового обеспечения расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек:

в городских образовательных организациях на одного воспитанника - в размере 2287,0 рубля;

в сельских образовательных организациях на одного воспитанника - в размере 2270,0 рубля;

в малокомплектных городских дошкольных организациях на одного воспитанника - в размере 3818,0 рубля;

в малокомплектных сельских дошкольных организациях на одного воспитанника - в размере 3791,0 рубля;

в) норматив финансового обеспечения расходов на дополнительное профессиональное образование педагогических работников:

в городских образовательных организациях на одного воспитанника - в размере 119,0 рубля;

в сельских образовательных организациях на одного воспитанника - в размере 118,0 рубля;

в малокомплектных городских дошкольных организациях на одного воспитанника - в размере 199,0 рубля;

в малокомплектных сельских дошкольных организациях на одного воспитанника - в размере 197,0 рубля;

3) в целях финансового обеспечения получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включающим расходы на предоставление указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, указанными в пункте 1 настоящей статьи;

в целях финансового обеспечения получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включающим расходы на предоставление указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.

Статья 19

Установить следующие нормативы для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета в образовательных организациях, указанных в части 2 статьи 24 Закона Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ "Об образовании в Краснодарском крае":

1) с 1 сентября 2021 года:

а) государственной академической стипендии - 696,0 рубля в месяц;

б) государственной социальной стипендии - 1799,0 рубля в месяц;

2) с 1 сентября 2022 года:

а) государственной академической стипендии - 724,0 рубля в месяц;

б) государственной социальной стипендии - 1871,0 рубля в месяц;

3) с 1 сентября 202'3 года:

а) государственной академической стипендии - 753,0 рубля в месяц;

б) государственной социальной стипендии - 1946,0 рубля в месяц.

Статья 20

Расходы, связанные с авиационными облетами территорий курортов регионального значения и земель сельскохозяйственного назначения на территории Краснодарского края, облетами территорий в целях предотвращения возникновения стихийных бедствий, предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Краснодарского края на вертолетной технике, обеспечением транспортировки пациентов и медицинского персонала с использованием специальной авиационной техники по заявкам медицинских организаций Краснодарского края, перечень которых утверждается уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в сфере охраны здоровья населения, в целях реализации полномочий исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, в том числе в связи с исполнением должностных обязанностей главы администрации (губернатора) Краснодарского края, производить уполномоченному государственному казенному учреждению Краснодарского края в пределах средств, предусмотренных в краевом бюджете на указанные цели.

Статья 21

1. Установить, что в 2021 году бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований Краснодарского края из краевого бюджета предоставляются на срок до одного года в сумме 4000000,0 тыс. рублей, в том числе со сроком возврата в 2021 году в сумме 2400000,0 тыс. рублей и в 2022 году в сумме 1600000,0 тыс. рублей.

2. Установить, что бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований Краснодарского края предоставляются из краевого бюджета на следующие цели:

1) покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований Краснодарского края, со сроком возврата в 2021 году;

2) частичное покрытие дефицитов бюджетов муниципальных образований Краснодарского края при наличии временных кассовых разрывов со сроком возврата в 2022 году;

3) ликвидацию последствий стихийных бедствий со сроком возврата в 2022 году.

3. Бюджетные кредиты предоставляются в пределах объемов, утвержденных кассовым планом исполнения краевого бюджета.

4. Установить плату за пользование указанными в части 2 настоящей статьи бюджетными кредитами в размере 0,1 процента годовых.

5. Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями Краснодарского края указанных в части 2 настоящей статьи бюджетных кредитов, полученных из краевого бюджета, осуществляются в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти Краснодарского края, который вправе устанавливать дополнительные обязательства по данным кредитам, подлежащие включению в договоры о предоставлении бюджетного кредита в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 года № 1531 "О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам".

6. В целях, установленных частью 2 настоящей статьи, бюджетные кредиты из краевого бюджета предоставляются муниципальному образованию Краснодарского края без предоставления им обеспечения исполнения своего обязательства по возврату указанных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором.

7. Бюджетные кредиты из краевого бюджета не предоставляются бюджетам муниципальных образований Краснодарского края, у которых:

1) не выполнены требования, установленные пунктом 3 статьи 921, статьями 107, 111 и пунктом 11 статьи 103 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) имеется просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Краснодарским краем.

Статья 22

1. Реструктуризация муниципального долга по бюджетным кредитам, предоставленным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края из краевого бюджета, осуществляется способом, предусмотренным частью 2 настоящей статьи, на основных условиях, установленных настоящей статьей, в порядке, установленном нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края.

Установить, что решение о проведении реструктуризации муниципального долга по бюджетным кредитам, предоставленным из краевого бюджета, принимает министерство финансов Краснодарского края на основании обращения главы муниципального образования Краснодарского края (местной администрации).

2. Реструктуризация муниципального долга по бюджетным кредитам, предоставленным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края из краевого бюджета, осуществляется путем предоставления отсрочки исполнения обязательств в пределах срока, установленного частью 1 статьи 21 настоящего Закона начиная с даты предоставления бюджетного кредита, при невозможности погашения указанной задолженности в установленные сроки.

3. Реструктуризация муниципального долга по бюджетным кредитам, предоставляемым бюджетам муниципальных образований Краснодарского края, осуществляется без предоставления ими обеспечения исполнения своих обязательств по погашению задолженности по основному долгу по предоставленным бюджетным кредитам, по плате за пользование средствами краевого бюджета и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором.

Статья 23

Установить, что в соответствии с пунктом 4 статьи 938 Бюджетного кодекса Российской Федерации в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о судопроизводстве, об исполнительном производстве и о несостоятельности (банкротстве), министерство финансов Краснодарского края вправе принимать решения о заключении мировых соглашений, устанавливая условия урегулирования задолженности должников по денежным обязательствам перед Краснодарским краем.

Способами урегулирования задолженности по денежным обязательствам перед Краснодарским краем является предоставление отсрочки, рассрочки исполнения обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Статья 24

1. Утвердить программу государственных внутренних заимствований Краснодарского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 24 к настоящему Закону.

2. Утвердить программу государственных гарантий Краснодарского края в валюте Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 25 к настоящему Закону.

3. Утвердить в составе расходов на обслуживание государственного долга Краснодарского края сумму средств, направляемых на уплату процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) Краснодарского края по бюджетным кредитам, реструктуризированным в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 371-ФЗ "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов":

1) в 2021 году - 26816,8 тыс. рублей;

2) в 2022 году - 26816,8 тыс. рублей;

3) в 2023 году - 26816,8 тыс. рублей.

4. Утвердить в составе расходов на обслуживание государственного долга Краснодарского края сумму средств, направляемых на уплату процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) Краснодарского края по бюджетным кредитам, реструктуризированным в соответствии с частью 5 статьи 16 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 384-ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов":

1) в 2021 году - 16138,5 тыс. рублей;

2) в 2022 году - 16138,5 тыс. рублей;

3) в 2023 году - 16138,5 тыс. рублей.

5. Утвердить в составе источников внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета сумму средств, направляемых на погашение реструктурированной в соответствии с частью 7 статьи 16 Федерального закона от 19 декабря 2016 года № 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" задолженности по бюджетным кредитам:

1) в 2021 году - 881469,8 тыс. рублей;

2) в 2022 году - 881469,8 тыс. рублей;

3) в 2023 году - 881469,8 тыс. рублей.

6. Утвердить в составе расходов на обслуживание государственного долга Краснодарского края сумму средств, направляемых на уплату процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) Краснодарского края по бюджетным кредитам, реструктуризированным в соответствии с частью 7 статьи 16 Федерального закона от 19 декабря 2016 года № 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов":

1) в 2021 году - 15791,6 тыс. рублей;

2) в 2022 году - 14910,2 тыс. рублей;

3) в 2023 году - 14028,7 тыс. рублей.

7. Утвердить программу государственных внешних заимствований Краснодарского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 26 к настоящему Закону.

8. Утвердить программу государственных гарантий Краснодарского края в иностранной валюте на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 27 к настоящему Закону.

Статья 25

Установить, что Управление Федерального казначейства по Краснодарскому краю вправе осуществлять в 2021 году на основании решений главных распорядителей средств краевого бюджета полномочия получателя средств краевого бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из краевого бюджета местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (за исключением межбюджетных трансфертов, источниками финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, включенные в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации в соответствии с абзацем вторым пункта 6 статьи 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации), в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, в целях софинансирования (финансового обеспечения) которых предоставляются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 26

Установить, что в 2021 году получатели средств краевого бюджета вправе предусматривать в заключаемых ими государственных контрактах (договорах) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее - договор) авансовые платежи в размере, установленном настоящей статьей, если иное не установлено федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, доведенных до них в установленном порядке на соответствующие цели:

1) в размере до 100 процентов от суммы договора:

а) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении;

б) об организации профессионального образования и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих государственные должности Краснодарского края, государственных гражданских служащих Краснодарского края и работников государственных казенных учреждений Краснодарского края и иных мероприятий по профессиональному развитию;

в) о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

г) о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, об осуществлении грузовых перевозок авиационным и железнодорожным транспортом;

д) о приобретении путевок на санаторно-курортное лечение;

е) о проведении мероприятий по тушению пожаров;

ж) на оказание депозитарных услуг;

з) об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств и других видов обязательного страхования;

и) на проведение конгрессов, форумов, фестивалей, конкурсов, представление экспозиций Краснодарского края на международных, всероссийских, региональных, национальных и иных выставочно-ярмарочных мероприятиях;

к) на приобретение объектов недвижимости в собственность Краснодарского края;

л) о проведении противоградовых мероприятий;

м) об оказании услуг по предоставлению права проезда и организации дорожного движения на платных автомобильных дорогах и автомобильных дорогах, содержащих платные участки;

2) в размере до 30 процентов от суммы договора - по остальным договорам.

Статья 27

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев







