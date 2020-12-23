Распоряжение губернатора Курской области от 22 декабря 2020 года № 508-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Новости

"Газпром" сообщил о сохранении статус-кво по суду с PGNIG 19:32
В Липецкой области 31 декабря объявили выходным днем 19:31
В Великобритании выявили еще два новых штамма коронавируса 19:24
ВЦИОМ: Россияне не смогли назвать лучший фильм года 19:08
Кабмин рассматривает второй пакет поддержки IT-компаний 19:06
Задержан петербуржец, проломивший голову мужчине без маски 19:05
Белоусов назвал пути ускорения роста экономики России 18:50
Искусственный интеллект для записи к врачу заработал в 12 регионах 18:50
Попова сообщила о замедлении роста заболеваемости коронавирусом в России 18:46
Новая версия портала госуслуг появится в марте 2021 года 18:44
Подаренную Лаврову икону передали в посольство Боснии и Герцеговины 18:41
Warner Bros. может отменить премьеру "Дюны" в интернете 18:38
В Марий Эл 31 декабря сделают выходным после рекомендации Путина 18:35
Путин поддержал идею повышения уровня МРОТ 18:30
Глава МИД Польши назначил нового посла в России 18:26
Чиновников мэрии Оренбурга заподозрили в растрате 12 млн рублей 18:20
Операторов связи накажут за непропуск сигналов с иностранных спутников 18:17
Источник: Кикнадзе покинет пост гендиректора "Локомотива" 18:09
Татьяна Навка представит на Новый год два ледовых шоу 18:07
В ноябре появилось в полтора раза больше частных домов, чем год назад 18:00
Суд приговорил депутата Галямину к двум годам условно 17:59
На Ямале в гараже нашли тело депутата 17:57
Путин оценил перспективы создания парламентского центра 17:42
Госдума призвала европейских коллег осудить притеснения СМИ в Латвии 17:42
В Россельхознадзоре рассказали, почему российскую рыбу не пускают в Китай 17:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
23 декабря 2020 г.

Распоряжение губернатора Курской области от 22 декабря 2020 года № 508-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 22 декабря 2020 г.
Опубликован 23 декабря 2020 г.

Документ является поправкой к

Распоряжение губернатора Курской области от 10 марта 2020 года № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Во изменение распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности":

Внести в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжений Губернатора Курской области от 18.03.2020 № 68-рг, от 20.03.2020 № 73-рг, от 24.03.2020 № 82-рг, от 25.03.2020 № 85-рг, от 27.03.2020 № 95-рг, от 29.03.2020 № 98-рг, от 30.03.2020 № 103-рг, от 03.04.2020 № Ш-рг, от 05.04.2020 № 112-рг, от 06.04.2020 № 116-рг, от 07.04.2020 № 122-рг, от 15.04.2020 № 135-рг, от 17.04.2020 № 137-рг, от 20.04.2020 № 140-рг, от 21.04.2020 № 145-рг, от 22.04.2020 № 151-рг, от 29.04.2020 № 157-рг, от 30.04.2020 № 162-рг, от 30.04.2020 № 163-рг, от 06.05.2020 № 171-рг, от 08.05.2020 № 175-рг, от 12.05.2020 № 181-рг, от 13.05.2020 № 184-рг, от 18.05.2020 № 196-рг, от 29.05.2020 № 212-рг, от 29.05.2020 № 215-рг, от 05.06.2020 № 221-рг, от 08.06.2020 № 224-рг, от 11.06.2020 № 232-рг, от 19.06.2020 № 242-рг, от 26.06.2020 № 253-рг, от 03.07.2020 № 268-рг, от 10.07.2020 № 276-рг, от 17.07.2020 № 282-рг, от 21.07.2020 № 287-рг, от 24.07.2020 № 292-рг, от 28.07.2020 № 295-рг, от 31.07.2020 № 304-рг, от 03.08.2020 № 306-рг, от 12.08.2020 № 318-рг, от 14.08.2020 № 322-рг, от 21.08.2020 № 329-рг, от 11.09.2020 № 361-рг, от 16.09.2020 № 368-рг, от 13.10.2020 № 403-рг, от 16.10.2020 № 408-рг, от 21.10.2020 № 416-рг, от 29.10.2020 № 431-рг, от 30.10.2020 № 434-рг, от 02.11.2020 № 436-рг, от 06.11.2020 № 441-рг, от 16.11.2020 № 446-рг, от 20.11.2020 № 455-рг, от 04.12.2020 № 479-рг, от 09.12.2020 № 488-рг, от 11.12.2020 № 493-рг) следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить подпунктом 2.4 следующего содержания:

"2.4. Работу зон питания в торговых центрах (фуд-корты) с использованием зоны рассадки клиентов с 25.12.2020 по 10.01.2021, за исключением обслуживания на вынос, доставки заказов.";

2) дополнить пунктом 311 следующего содержания:

"311. Комитету образования и науки Курской области (Н.А. Пархоменко), комитету по культуре Курской области (Ю.Н. Полетыкина), руководителям досуговых организаций, организаций дополнительного образования детей всех форм собственности исключить проведение развлекательных и иных мероприятий с очным участием организованных групп детей с 25.12.2020 по 10.01.2021.";

3) в подпункте 9.1 пункта 9:

абзац третий исключить;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

"показа спектаклей и концертных программ в театрах и концертных организациях Курской области, кинопоказа с заполняемостью залов не более 25 %;";

дополнить новым абзацем следующего содержания:

"проведения новогодних утренников в детских дошкольных организациях и классах общеобразовательных организаций при условии их проведения только в группах и классах без участия родителей и привлечения сторонних лиц, включая аниматоров, с соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности в период пандемии новой коронавирусной инфекции.".

Губернатор Курской области Р.В.Старовойт



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией