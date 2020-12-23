Новости

Умерла певица и актриса Рика Зарай 16:33
Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным по всей России 16:32
Одобрена стратегия борьбы с контрафактом в промышленности до 2025 года 16:32
На трассе М-1 перекроют движение для строительства путепровода 16:23
Криштиану Роналду подвел итоги года 16:21
В Коми банковские мошенники начали звонить с телефона полиции 16:18
В Финляндии экс-начальника полиции осудили за убийство 16:08
Вице-мэр Ракова: Москва продолжает реализовывать городские проекты в период пандемии 16:07
Ракова: Ограничительные меры в Москве доказали свою эффективность 16:00
Путин: Операторы оказались не готовы к большому объему мусора во время пандемии 16:00
Путин: Ситуация в "Красном бору" не лучше, чем в Усолье-Сибирском 15:57
Суд продлил домашний арест политологу Николаю Платошкину 15:55
Вице-мэр Ракова объяснила, чем осенняя ситуация с COVID-19 в Москве отличается от весенней 15:54
Программу госгарантий бесплатной медпомощи утвердят до конца года 15:41
Мантуров: РФ в этом году экспортировала детские товары на 350 млн долларов 15:30
Путин обсудит с коллегами из других стран ситуацию с трудовыми мигрантами 15:27
Задержаны шесть человек за убийства на национальной почве 15:24
Суд в Москве удовлетворил иск Роскомнадзора к Google и YouTube 15:24
СМИ: Ушедший от Муцениеце к Карпович Прилучный завел роман с Брутян 15:16
Путин: Надо людей вытаскивать из трущоб 15:13
Путин призвал реагировать на рост цен на жилье 15:12
Голикова отметила прирост населения в 11 российских регионах 15:09
Заммэра Москвы рассказала, когда удастся победить коронавирус 15:05
Правительство до 1 марта завершит уточнение госпрограмм 15:00
На достижение наццелей в следующие три года выделят 39 трлн рублей 14:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
23.12.2020 15:30
Рубрика: Экономика

Мантуров: РФ в этом году экспортировала детские товары на 350 млн долларов

Текст: Светлана Ментюкова

Общий объем экспорта индустрии детских товаров РФ по итогам девяти месяцев текущего года достиг порядка 350 миллионов долларов. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью проекту "Лично - детям", который реализуется уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка и детским общественным советом.

Минпромторг: Россия экспортирует детские товары в 50 стран мира

"На сегодняшний день отечественная индустрия может предложить более 100 тысяч наименований различной детской продукции. Начиная от детской косметики, санитарно-гигиенических изделий, мебели и, конечно же, игрушек", - заявил Мантуров.

По его словам, с недавнего времени и разработчиками, и производителями уделяется много внимания в части образовательных программ, которые можно не только направлять в дошкольные и школьные учреждения, но и отправлять на экспорт.

"Если брать результаты этого года, пока мы можем говорить о девяти месяцах, общий объем экспорта индустрии детских товаров - это порядка 350 млн долларов в этом году. Если мы вернемся на десять лет назад, ноль экспорта было в то время. Поэтому наши предприятия сегодня производят качественную продукцию", - отметил Мантуров.

При этом контроль качества и безопасности продукции остается самым главным критерием для товаров детской индустрии России, подчеркнул он.

Экономика Товары и цены Экономика ВЭД Правительство Минпромторг

Главное сегодня

Госдума одобрила право президента РФ вновь претендовать на два срока
Песков заявил об абсолютной устойчивости российской экономики
Лавров: Москва не оставит без ответа новые санкции США
Гражданам дали право удалять персональные данные из общего доступа
За сутки в России подтверждено 27 250 случаев COVID-19 в 85 регионах
В Роспотребнадзоре напомнили правила покупки сладостей
Эксперты назвали топ-8 перспективных профессий будущего