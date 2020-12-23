Мантуров: РФ в этом году экспортировала детские товары на 350 млн долларов

Общий объем экспорта индустрии детских товаров РФ по итогам девяти месяцев текущего года достиг порядка 350 миллионов долларов. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью проекту "Лично - детям", который реализуется уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка и детским общественным советом.

"На сегодняшний день отечественная индустрия может предложить более 100 тысяч наименований различной детской продукции. Начиная от детской косметики, санитарно-гигиенических изделий, мебели и, конечно же, игрушек", - заявил Мантуров.

По его словам, с недавнего времени и разработчиками, и производителями уделяется много внимания в части образовательных программ, которые можно не только направлять в дошкольные и школьные учреждения, но и отправлять на экспорт.

"Если брать результаты этого года, пока мы можем говорить о девяти месяцах, общий объем экспорта индустрии детских товаров - это порядка 350 млн долларов в этом году. Если мы вернемся на десять лет назад, ноль экспорта было в то время. Поэтому наши предприятия сегодня производят качественную продукцию", - отметил Мантуров.

При этом контроль качества и безопасности продукции остается самым главным критерием для товаров детской индустрии России, подчеркнул он.