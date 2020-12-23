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23.12.2020 20:52
Рубрика: Власть

Минобороны сообщило о выздоровевших за сутки от COVID 247 военнослужащих

Текст: Юрий Гаврилов

Количество военнослужащих, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией, достигло в армии и на флоте 22 734 человека. Эти данные в среду вечером опубликовали в специальном бюллетене на официальном сайте Минобороны РФ.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Там сказано, что только за прошедшие сутки в Вооруженных силах выздоровели 247 военнослужащих. Кроме того, начиная с марта 85 785 представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными Covid-19, после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

Однако 4 043 военнослужащих, у которых результаты теста на Covid-19 оказались положительными, по-прежнему находятся на контроле у врачей. Это меньше, чем было в минувший вторник и несколькими днями ранее. 2 329 таких пациентов лежат в военных госпиталях. Сорок девять изолированы по месту службы. Восемнадцать находятся в гражданских больницах и клиниках. Еще 1 647 человек лечатся на дому.

Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков, говорится в бюллетене. В тяжелом состоянии - десять. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у семнадцати пациентов. Остальные болеют без симптомов.

.В бюллетене также отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь оказали 13 234 заболевшим. Все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.

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