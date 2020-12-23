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23.12.2020 14:27
Рубрика: Экономика

Минпромторг оценит деятельность торгпредств по новым критериям

Текст: Светлана Ментюкова

Объемы несырьевого неэнергетического экспорта и инвестиций, эффективность организации бизнес-миссий, деловых мероприятий и информационная активность станут основными критериями в оценке деятельности российских торговых представительство за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.

Минпромторг сделал сайты торгпредств доступнее для бизнеса

"Комплексная система оценки включает шесть показателей, основанных на 13 критериях, в том числе объемы поддержанного несырьевого неэнергетического экспорта и инвестиций, эффективность организации бизнес-миссий и иных деловых мероприятий, информационная активность", - говорится в сообщении.

Новая методика разрабатывалась совместно с экспертами и бизнес-сообществом, в том числе ведущими деловыми ассоциациями

"Цель внедрения системы KPI для торгпредств - "оцифровать" оперативную деятельность торговых представительств через конкретные показатели, оценить их достижения и создать основу для эффективного планирования, а также тиражирования лучших выявляемых практик", - отметил замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев.

Первый отчет на основе новой системы оценки деятельность торгпредств за рубежом будет подготовлен министерством до конца года.

Экономика ВЭД Правительство Минпромторг

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