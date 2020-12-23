Мишустин: На детей до 8 лет выплачено почти 67 млрд рублей

Родители и опекуны, которые не успели еще подать заявление на президентскую выплату для детей до 8 лет, смогут это сделать до 1 апреля, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
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"Все средства на президентские выплаты предусмотрены в федеральном бюджете и будут доведены до каждой семьи", - заверил он.
Всего уже выплачено почти 67 миллиардов рублей. "Эти средства получили семьи, в которых воспитывается свыше 13 миллионов детей. В их числе более 400 тысяч ребят, на которых были поданы новые заявления", - сообщил Мишустин.