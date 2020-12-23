Мишустин: На детей до 8 лет выплачено почти 67 млрд рублей

"Все средства на президентские выплаты предусмотрены в федеральном бюджете и будут доведены до каждой семьи", - заверил он.

Всего уже выплачено почти 67 миллиардов рублей. "Эти средства получили семьи, в которых воспитывается свыше 13 миллионов детей. В их числе более 400 тысяч ребят, на которых были поданы новые заявления", - сообщил Мишустин.