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23.12.2020 14:35
Рубрика: Власть

Мишустин: На детей до 8 лет выплачено почти 67 млрд рублей

Текст: Владимир Кузьмин
Родители и опекуны, которые не успели еще подать заявление на президентскую выплату для детей до 8 лет, смогут это сделать до 1 апреля, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Все средства на президентские выплаты предусмотрены в федеральном бюджете и будут доведены до каждой семьи", - заверил он.

Всего уже выплачено почти 67 миллиардов рублей. "Эти средства получили семьи, в которых воспитывается свыше 13 миллионов детей. В их числе более 400 тысяч ребят, на которых были поданы новые заявления", - сообщил Мишустин.

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Власть Работа власти Общество Семья и дети Правительство Председатель Правительства

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