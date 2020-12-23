Не зерном единым

В 2020 году российский агропромышленный комплекс оказался на перепутье: с одной стороны, высокие цены на базовую продукцию низких переделов и благоприятная экономическая конъюнктура для их экспорта. С другой - действие глобальных трендов, которые трансформируют цепочки создания добавленной стоимости и маржинальность традиционных бизнесов, ужесточают экологические и этические требования к продукции. В этих условиях одним из ключевых направлений роста, о котором говорит президент России, является повышение добавленной стоимости продукции АПК, развитие технологий глубокой переработки.

01 декабря 2020 года состоялась Форсайт-сессия "Глубокая переработка 2.0: перспективы России в постковидном мире". В ее работе приняло участие более 35 экспертов - представителей, ведущих российских аграрных вузов и научных организаций, компаний, осуществляющих глубокую переработку зерна, профильных региональных органов исполнительной власти, отраслевых ассоциаций, ключевых экспертов и специалистов в области АПК и смежных секторов.

Модератор форсайт-сесии - директор Центра научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Александр Чулок отметил, что российский агропромышленный комплекс со всей его технологической и институциональной многоукладностью может стать одним из значимых драйверов для восстановления экономики и обеспечения социальной стабильности на горизонте до 2025 года и далее. Однако момент с исторически высокими ценами упускать нельзя, уверен прогнозист, - это время, чтобы инвестировать полученные доходы в модернизацию производств, создание новых бизнесов и захват новых ниш, в которых Россия на мировом рынке представлена слабо, или отсутствует совсем.

По оценкам экспертов, объем биоэкономики, в которой глубокая переработка продукции АПК занимает важную роль, оценивается в $8 трлн. Сможет ли Россия стать ее неотъемлемой частью - будет определяться в ближайшее время. Для этого сектору необходимо пройти ряд ключевых развилок, связанных с определением перспективных рыночных ниш, направлениями использования перспективных технологий, новыми бизнес-моделями.

"Саратовские Биотехнологии": заменим китайский лизин нашим

"Саратовские Биотехнологии": заменим китайский лизин нашим

Примером сбалансированного стратегического подхода при проектировании и запуске предприятия глубокой переработки стало выступление Вадима Гатауллина, учредителя завода "Саратовские Биотехнологии". Он отметил, что над разработкой проекта команда профессионалов работала более полутора лет, "каждый элемент был проанализирован и отработан с точностью и вниманием к деталям, начиная от маркетинга, выбора технологических партнеров и финансовой модели".

Справка: Строительство завода уже начато, и до 2023 года планируется создать кластер по глубокой переработке пшеницы мощностью 250 тыс. тонн в год. Инвестиции в проект составят 20 млрд рублей. Основной продукцией "Саратовских Биотехнологий" будет лизин-хлорид в объеме 65 тыс. тонн, который в настоящее время в России не производится и импортируется из-за рубежа.

Производственный комплекс будет построен на основе тщательного отбора наилучших доступных технологий и решений российских и европейских инжиниринговых компаний. В Саратовской области надеются, что его запуск позволит не только снизить импортозависимость российских животноводов и стоимость кормовых добавок, но и даст старт новому технологичному кластеру. При успешной реализации планов, опыт как создания производственной цепочки, так и работы биотехнологов, можно будет тиражировать и на другие производства, которые захотят войти на рынок глубокой переработки зерна в России.

Важно: Лизин-хлорид - стратегический продукт, важнейший элемент питания. К 2025 году в России будет употребляться 282 тыс. тонн лизина. В случае наложения санкций и прекращения поставок лизина из-за рубежа, под угрозу попадает вся мясная отрасль России. Данный проект полностью покроет сегодняшнюю потребность страны в лизин-хлориде и выполняет программу продовольственной безопасности и импортозамещения.

Уникальность проекта "Саратовские Биотехнологии" в том, что он является гарантом обеспечения внутреннего рынка качественными отечественными продуктами глубокой переработки, которые в данный момент импортируются.

Кадры строительства завода на ноябрь 2020. Фото: предоставлено пресс-службой "Саратовские Биотехнологии"

Современное производство - экологичное и безотходное.

Отвечая требованиям глобальных экологических трендов, комплекс "Саратовских Биотехнологий" является практически безотходным и экологическим производством. Благодаря грамотному технологическому решению на искомое потребляемое количество пшеницы 250 тыс. тонн обеспечивается общий объем производства готовой продукции глубокой переработки до 222 тыс. тонн. Это демонстрирует ответственное отношение к проектированию и следование принципам бережного производства и заботу об экологии региона. Вся продукция комплекса проанализирована с учетом большого спектра сбытовых цепочек. Например, объемы нереализуемого в данный момент в России биоэтанола в размере не менее 20 тыс. тонн будут экспортированы в Южную Корею. Техническое оснащение каждого производственного подразделения исполнено по рекомендациям лидеров отрасли и ничуть не уступает иностранным аналогам, отмечает В. Гатауллин. "Все это подтверждает стратегическую значимость предприятия, большой потенциал глубокой переработки зерна в Саратовской области, утверждает экспортную стратегию АПК России. Мы выбрали себе девиз - с заботой о продовольственной безопасности России и окружающей среде. Именно он и будет определять вектор развития нашего красавца-завода на долгие годы", - в завершение сказал В. Гатауллин.

Выбор места для будущего завода был обусловлен несколькими факторами. Во-первых, в Саратовской области есть профицит производства зерна - регион находится далеко от портов, поэтому, вместо того чтобы везти зерно на экспорт, сельхозпроизводителям будет намного выгоднее привезти его к нам на переработку. Кроме того, зерно в данном регионе минимум на 2,5 тыс. руб./т дешевле, чем, например, в Ростовской области. Положительно скажется на себестоимости продукции завода близость федеральной сетевой компании, выгодный тариф на поставку газа и помощь местных чиновников.

Минсельхоз Саратовской области внимательно отслеживает передовые разработки как в сельском хозяйстве, так и в промышленности в целом. Одним из наиболее сбалансированных, с точки зрения стратегических перспектив, становится для области проект завода "Саратовские Биотехнологии". Заместитель министра сельского хозяйства Дмитрий Гуляев отметил, что Правительство области будет оказывать всестороннюю поддержку данному проекту, учитывая его важное социальное значение и перспективы развития. "Мы надеемся, что он будет успешно реализован на нашей территории области", - подчеркнул он.

Реализация поставленных "Саратовскими Биотехнологиями" планов позволит задать планку качества в регионе и пригласить лучших специалистов. Примечательно, что одним лизином завод ограничиваться не собирается - в планах разворачивание широкой линейки продукции глубокой переработки, включая, например, биопластики, направление, стремительно растущие в мире на волне зеленых трендов и ответственного поведения населения.

Участники форсайт-сессии отметили, что профессиональное сообщество уже несколько лет говорит о высокой значимости продуктов и технологий глубокой переработки для России, и важно, что в эту дискуссию привносятся новые экспертные позиции, вовлекаются коллективы. Для всех участников рынка важно формирование некоторых отраслевых правил и четкого взаимодействия между государством, наукой и бизнесом, это направление ассоциация планирует продолжать развивать в дальнейшем через подобные перспективные Форсайт-сессии.

Модератор сессии А.Чулок в заключение отметил, что "мы не всегда можем точно прогнозировать будущее, но в наших силах сформировать его таким, каким мы хотели бы его видеть".

Подводя итог, частники форсайта решили, что необходимо продолжать подобные сессии, на которых обсуждаются проблемы глубокой переработки зерна во всех аспектах - науки, бизнеса и государства.

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