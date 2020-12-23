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23.12.2020 13:26
Рубрика: Власть

Памфилова: Конкуренция на выборах в 2021 году будет высокой

Текст: Галина Мисливская

Количество политических партий в России сокращается, но качество их работы растет, поэтому в 2021 году конкуренция будет высокой, заявила журналистам глава ЦИК Элла Памфилова.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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"Конкуренция будет высокой по всем направлениям, я в этом не сомневаюсь абсолютно",- сказала она на ежегодной встрече со СМИ.

Глава Центризбиркома напомнила, что сейчас 16 партий имеют представительство в региональных парламентах и имеют право участвовать в предстоящих в сентябре 2021 года выборах в Госдуму без сбора подписей.

"Количество партий уменьшилось, но качество их улучшилось, остаются живые, то есть идет естественный отбор" - отметила Элла Памфилова.

Председатель ЦИК также отметила, что в прошедшую кампанию был очень низкий процент отказов в регистрации кандидатов - менее 5%.

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