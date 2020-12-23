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23 декабря 2020 г.

Постановление губернатора Пензенской области от 22 декабря 2020 года № 253 "О внесении изменений в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27"

Руководствуясь Законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями), принимая во внимание письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области от 09.12.2020 № 58-00-05/8-9634-2020, постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1.1. в пункте 3 слова "по 24.12.2020 включительно" заменить словами "по 15.01.2021 включительно";

1.2. в пункте 7 слова "по 24.12.2020 включительно" заменить словами "по 15.01.2021 включительно";

1.3. в пункте 12 слова "Вице-губернатору - руководителю аппарата Губернатора и Правительства Пензенской области" заменить словами "заместителю Председателя Правительства Пензенской области, координирующему вопросы здравоохранения Пензенской области,";

1.4. в пункте 17 после слов "с 11.12.2020 по 24.12.2020" дополнить словами "включительно, с 25.12.2020 по 07.01.2021 включительно, с 08.01.2021 по 15.01.2021".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Пензенской области И.А.Белозерцев



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