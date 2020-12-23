Программу госгарантий бесплатной медпомощи утвердят до конца года

Программа бесплатного оказания медицинской помощи будет принята кабмином в ближайшее время, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в среду, 23 декабря.

"В ближайшие дни будет утверждена программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, которую принимает правительство для всех субъектов. В ней предусмотрены механизмы авансирования расходов по этой государственной программе на первый квартал 2021 года", - сказала она.

Вице-премьер также сообщила, что до 15 января Минфин и Минздрав должны проверить кредиторскую задолженность медицинских учреждений, которая образовалась в период пандемии. "Председателем правительства Михаилом Мишустиным вчера было дано поручение по этому вопросу", - пояснила Голикова.

Ранее губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский сообщил о кредиторской задолженности у территориальных фондов ОМС, которая с апреля по июль была частично погашена из резервного фонда правительства. Президент поручил разобраться с проблемой до конца года.