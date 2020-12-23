Путин: Ситуация в "Красном бору" не лучше, чем в Усолье-Сибирском

Необходимо продолжать работу по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на полигоне "Красный бор", расположенного в Ленинградской области, заявил президент РФ Владимир Путин во время совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Глава государства поинтересовался о ходе работ в "Красном бору". Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, выступавшая на заседании по экологической тематике, ответила, что соответствующие мероприятия ведутся Росатомом в соответствии с графиком, "отступлений нет".

"Про "Красный бор" не забывайте, потому что там ничем не лучше ситуация, чем в Усолье-Сибирском", - отметил президент РФ.

Отметим, что полигон "Красный бор" - один из наиболее опасных объектов накопленного вреда экологии в России. Его открыли еще в 1969 году для приема и ликвидации промышленных и химических отходов. Территория полигона состоит из 70 карт-накопителей площадью 46 гектаров.