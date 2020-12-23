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23.12.2020 09:40
Рубрика: Происшествия

ГУМу грозит крупный штраф за нарушение антикоронавирусных мер

Текст: Максим Милославский

ГУМ в Москве могут оштрафовать за нарушения мер профилактики коронавируса. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы Ян Поповский.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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По его словам, в торговом центре не были приняты достаточные меры по организации санитарных правил. Речь идет о средствах индивидуальной защиты и соблюдении социальной дистанции. В соответствии с указом мэра Москвы, юрлица обязаны обеспечить соблюдение указанных требований как работниками, так и посетителями.

Отмечается, что центру может грозить штраф до 300 тысяч рублей. Если же в результате нарушений будет нанесен вред здоровью человека, то сумма увеличится до миллиона рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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