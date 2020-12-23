Под Калугой разбился планерист из Москвы

В Калужской области житель Москвы разбился во время полета на параплане. Следственными органами СК по региону начата процессуальная проверка, сообщили в ведомстве.

Известно, что двое москвичей приехали в Калужскую область полетать на парапланах. Любительские полеты проходили в Перемышльском районе. Во время полета один из приезжих упал на землю. 32-летний мужчина от полученных травм скончался на месте.

Причину падения планериста выясняет следствие. Как сообщили в ведомстве, имеется несколько версий. Сейчас следствие выясняет все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет приниматься процессуальное решение.