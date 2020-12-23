Под Воронежем упал частный вертолет

В Рамонском районе Воронежской области рухнул частный вертолет Robinson.

На место ЧП выехали следователи и криминалисты, сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"По предварительным данным, вертолет совершил жесткую посадку у села Подгорное Рамонского района Воронежской области, в результате чего пострадали два человека", - отмечается в сообщении.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.