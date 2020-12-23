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23.12.2020 17:12
Рубрика: Происшествия

Появилось видео с места падения вертолета под Воронежем

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)

СК опубликовал кадры с места аварии частного вертолета в Рамонском районе Воронежской области.

Фото: МЧС России/ТАСС
Названы версии крушения самолета Александра Колтового

Причиной крушения могло быть нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. По факту жесткой посадки машины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ.

"23 декабря 2020 года, примерно в 12 часов 40 минут, в деревне Новоподклетное Рамонского района Воронежской области совершил жесткую посадку вертолет AS 50, в результате которой пилот и техник, находившиеся на борту, получили травмы различной степени тяжести. Полет был санкционирован. Пилот имел право на управление воздушным судном", - говорится в сообщении.

Специалисты Воронежского следственного отдела на транспорте продолжают работу на месте происшествия: осматривают вертолет и взлетную полосу, изымают образцы топлива и техническую документацию.

Назначены необходимые экспертизы, устанавливается ущерб, понесенный собственником вертолета. Полученные сведения наряду с данными регистраторов помогут восстановить объективную картину того, что происходило на борту.

Свою проверку также проводит Воронежская транспортная прокуратура.

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