Стало известно расписание электричек столичного региона в новогоднюю ночь

Режим работы электричек в столичном регионе продлили в новогоднюю и рождественскую ночи. Об этом сообщает пресс-служба столичной железной дороги.

Так, 31 декабря пригородные поезда будут ходить по расписанию пятницы. С 1 по 9 января - по расписанию субботы, а 10 января - по расписанию пятницы.

На нескольких радиальных направлениях МЖД ряд "ночных" электричек выйдут на маршруты позже обычного графика в ночь на 1 и 7 января.

Напомним, что в ночь с 31 декабря на 1 января МЦК будет работать круглосуточно. Это позволит пассажирам в новогоднюю ночь передвигаться по городу на "Ласточках".