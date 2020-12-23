В Приамурье врачи извлекли иголку из сердца мужчины

Врачи Амурской областной клинической больницы провели уникальную операцию. Они смогли извлечь два обломка иглы из сердца 25-летнего мужчины.

Пациент жаловался на боли в области груди, рассказав, что случайно напоролся на иглу в постели.

"Обследование подтвердило наличие в грудной клетке двух инородных тел, один из которых уже находился в перикарде. Ситуация осложнялась наличием крови в сердечной сумке. Жизнь человека была в опасности", - сообщается на странице медучреждения в Instagram.

Команда врачей смогла вытащить оба обломка иглы из сердца. Парень уже выписан из больницы, его здоровью ничего не угрожает.