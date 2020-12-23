Башкирия вошла в пятерку регионов-лидеров РФ по объемам вводимого жилья

Пандемия нанесла существенный урон многим отраслям экономики Башкортостана. Строительство, напротив, начало набирать обороты: в республике активно возводят не только многоквартирные дома, но и школы, детские сады, больницы, решаются проблемы дольщиков и жителей аварийных домов. С чем связан этот подъем, какие новые проблемы необходимо урегулировать, рассказал на деловом завтраке в редакции "РГ" министр строительства и архитектуры Республики Башкортостан Рамзиль Кучарбаев.

Рамзиль Наилевич, судя по статистическим данным, в этом году стали строить больше многоквартирных и индивидуальных домов. С чем это связано?

Рамзиль Кучарбаев: Действительно, за 10 месяцев 2020 года в республике ввели уже 1,93 миллиона квадратных метров жилья, что на 11,9 процента больше, чем в прошлом году. В итоге в рейтинге регионов ПФО по этому показателю республика занимает второе место, уступая лишь Татарстану, а в России - пятое (на первом - Московская область).

В большей степени на ситуацию с ростом объемов строительства повлияла льготная ипотека под 6,5 процента, которую начали выдавать на приобретение жилья в новостройке. Желающих войти в программу оказалось достаточно много, а спрос, как вы знаете, рождает предложение. Вторая причина в том, что наши стройки хоть и останавливались, но лишь на две-три недели. Компании смогли быстро адаптироваться к новым условиям и требованиям, предъявляемым Роспотребнадзором в связи с распространением коронавируса. Они приобрели средства индивидуальной защиты, организовали термометрию и места приема пищи, а затем возобновили работу.

По планам в этом году в республике нужно было ввести 2,172 миллиона квадратных метров жилья. По предварительным прогнозам, Башкирия перевыполнит план более чем на 200 тысяч "квадратов". Кстати, к 2030-му году в регионе должны ежегодно строить четыре миллиона квадратных метров. Задача непростая, но при определенных условиях достижимая.

Возникает вопрос: найдутся покупатели на новые объекты?

Рамзиль Кучарбаев: Все будет зависеть от экономической и демографической ситуации в регионе, а также от законодательства и ставок по ипотеке.

В то же время в ближайшем будущем число застройщиков в республике может сократиться на 20 процентов. Это связано с введением системы эскроу-счетов и непосредственно банковскими ограничениями. Ведь теперь средства участников долевого строительства привлекаются на спецсчета, и застройщик не имеет к ним доступа до завершения работ. Проект финансирует банк. Для дольщика это безопасно, сложности возникают у застройщиков, которые зачастую не могут получить кредит в банке для строительства объектов в отдаленных районах. Причина в том, что часть проектов малодоходна, а это не устраивает банки. Поэтому есть вероятность, что застройщики, не найдя кредитора, будут уходить в другую сферу деятельности.

Еще один риск - рост потребительского экстремизма. Депутаты Башкирии готовят законопроект, который должен защитить компании от граждан, злоупотребляющих своими правами. Суть инициативы в том, чтобы закрепить обязанность застройщика в 20-дневный срок устранить выявленные покупателем дефекты в досудебном порядке. И только если это не сделано, покупатель может подать иск с требованием денежной компенсации. Сегодня, к сожалению, картина другая: люди сразу идут в суд, невзирая на готовность застройщика устранить недоделки. Но вот после получения компенсации, про "дефекты" они почему-то забывают. Некоторые юридические конторы делают бизнес на таких исках.

Строим мы много, не поспоришь. Тогда как вы можете объяснить факт, что при таких объемах ввода жилья многие люди годами живут в аварийных домах?

Рамзиль Кучарбаев: Проблема существует, но она решается. Так, до 2025 года пять тысяч семей планируется расселить по программе национального проекта "Жилье и городская среда". Финансирование идет через Фонд содействия реформированию жилищного коммунального хозяйства, который выделит более пяти миллиардов рублей. Но в программе речь идет о гражданах, чьи дома признаны аварийными до 1 января 2017 года. А кроме них в очереди на расселение числится еще более 170 тысяч квадратных метров в зданиях, попавших в реестр после этой даты. Для них финансирование пока не определено.

Хочу отметить, что республика помогает муниципалитетам в решении этого вопроса в рамках региональной адресной инвестиционной программы. Свежий пример: из РАИП выделили 233 миллиона рублей на расселение 120 семей, живущих в аварийных домах по адресам: Уфимское шоссе, дом 4 и улица Маршала Жукова, дом 5/1.

Пока кто-то ждет помощи от государства, другие покупают квартиры на свои кровные. Вот только получить их не могут...

Рамзиль Кучарбаев: Как я уже сказал, и этим вопросом занимаемся. Сегодня в реестре обманутых дольщиков значатся более 7,5 тысячи семей, купивших квартиры в 125 домах. Планируем до 2024 года решить проблемы этих людей. В частности, за счет Федерального фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства: 85 проблемных объектов подпадают под его критерии. Мы уже подписали с Фондом соглашение по 62 из таких объектов. Речь идет о субсидии в размере 6,7 миллиарда рублей, еще 900 миллионов рублей вложит республика. Деньги пойдут на завершение строительства домов и компенсации.

А как обстоят дела с возведением социальных объектов? Новое жилье, конечно, хорошее дело, однако новоселам нужны и школы, и детсады, и поликлиники.

Рамзиль Кучарбаев: Могу уверенно заявить: такого количества социальных объектов, как за последние два года, мы никогда не строили. В этом году только в рамках реализации национальных и федеральных проектов возводим и реконструируем 36 объектов, в том числе 24 детских сада и две школы. Также строим объекты и по другим программам. Важно, что в связи с пандемией стройки не отменили, хотя по ряду объектов сроки сдачи несколько отодвинулись.

Главная сложность - в отборе подрядчиков. Часто в аукционах побеждают слабые по компетенциям и материально-технической базе компании либо недобросовестные фирмы, которые не способны в указанные сроки качественно выполнить работу. К примеру, по этой причине у нас под большим вопросом сдача детских садов в Янгантау и Табаково. В прошлом году мы расторгли контракт с подрядчиком школы в Шаране. Из-за смены подрядчика при возведении детсада в Абызово Караидельского района потеряли год. Надеемся, что в будущем законодатели пропишут критерии для более тщательного отбора подрядчиков.

Ключевой вопрос

Расскажите, пожалуйста, о программе "Стимул", в чем ее значимость для республики?

Рамзиль Кучарбаев: Программа "Стимулирование развития жилищного строительства" предполагает строительство соцобъектов, коммуникаций и дорог. Сегодня по этой программе у нас реализуются проекты на общую сумму более 373 миллионов рублей, из которых 366,4 миллиона - федеральные средства, а остальное - республиканские. Большая часть денег направлена на строительство школы на 825 учебных мест в селе Булгаково Уфимского района, которую сдадут в следующем году. Также по этой программе уже построены дорога в Нефтекамске и продолжение улицы Мушникова в уфимском Инорсе.

У нас большие надежды на программу "Стимул", потому что благодаря ей в ближайшие четыре года мы планируем решить проблемы водоснабжения и канализации в микрорайоне Забелье, тем самым подготовив его для освоения. В 2021 - 2024 годы мы получим 8,5 миллиарда рублей на создание объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в Уфе и других городах республики.

Цифра

1,9 миллиона квадратных метров жилья построили в Башкирии за 10 месяцев 2020 года.