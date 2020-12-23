Рынок труда в Чувашии начал восстанавливаться от последствий пандемии

В Чувашии заметно снизился уровень безработицы, который начал фиксироваться в республике в апреле и был связан с ухудшением экономической ситуации из-за пандемии. Так, по состоянию на первое декабря на учете в центрах занятости Чувашии в качестве безработных состояли 18 722 человека. В то время как в августе этого года в республике официально насчитывалось 29,7 тысячи безработных.

По данным регионального Минтруда, на сегодня в Чувашии востребованы специалисты в сфере обрабатывающих производств, также устойчивым спросом пользуются строительные профессии. При этом лидирующее место занимают вакансии, не требующие специальной профессиональной подготовки, например подсобные рабочие, уборщицы и охранники.

По словам министра труда и социальной защиты Чувашии Алены Елизаровой, снижению безработицы способствует ряд мер, в числе которых создание новых рабочих мест в рамках реализации 92 инвестиционных проектов, легализация трудовых отношений и снижение неформальной занятости, а также активная политика занятости населения.

Одной из таких мер является социальный контракт. Социальная помощь малоимущим гражданам на основании соцконтракта оказывается с 2020 года и предусматривает помощь при трудоустройстве, профессиональном обучении и организации предпринимательской деятельности.

Министр труда Чувашии сообщила, что в нынешнем году было заключено порядка двух тысяч контрактов для трудоустройства и ведения собственного дела. Алена Елизарова отметила, что практика Чувашии в реализации социального контракта была отмечена Минтрудом России и Советом Федерации как одна из успешных среди регионов, которые участвовали в этом пилотном проекте.

Помимо прямой материальной помощи людям, заключившим соцконтракт и желающим открыть собственное дело, оказывается консультационная поддержка и помощь в разработке бизнес-планов, а в республиканском бизнес-инкубаторе проводятся обучающие семинары. Кроме того, вскоре в Чувашии появится центр опережающей профессиональной подготовки и повышения уровня квалифицированных рабочих кадров для отраслей экономики.

Глава республики Олег Николаев подчеркнул, что социальный контракт является одним из действенных инструментов обеспечения адресной поддержки и возможности пролонгации форм поддержки малого и среднего предпринимательства.

- Через социальный контракт мы даем человеку не просто доходы, а "удочку" для получения доходов, дальше помогаем ему "управлять удочкой" через инструменты поддержки малого и среднего бизнеса. Такой подход более правильный. Мы формируем класс людей, способных генерировать услуги и продукты, получать доходы, - отметил Николаев.

Следующей действенной мерой, способствующей снижению безработицы, является создание новых рабочих мест. По словам вице-премьера - министра экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрия Краснова, только в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития (ИПСЭР) в этом году было создано около 200 рабочих мест. Это в два раза больше, чем было запланировано.

- В рамках ИПСЭР в текущем году при гарантийной поддержке субъектами малого и среднего предпринимательства была запланирована реализация 20 инвестиционных проектов и создание 20 рабочих мест. На сегодняшний день уже фактически профинансировано 37 инвестиционных проектов, создано 35 рабочих мест. Путем предоставления микрозаймов субъектами малого и среднего предпринимательства была запланирована реализация 28 инвестиционных проектов и создание 80 рабочих мест. На сегодняшний день уже выдан 61 микрозайм и создано 162 рабочих места, - рассказал Дмитрий Краснов.