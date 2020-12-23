Омич поймал воровку при помощи мышеловки

Прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении 35-летней омички, обвиняемой в хищении чужого имущества. Изобличить злоумышленницу удалось при помощи мышеловки.

Курьезный случай произошел в Октябрьском округе города Омска. В октябре предприниматель пригласил к себе в гости даму. А когда проснулся, то обнаружил, что гостья ушла, а из сейфа пропали 50 тысяч рублей и дорогой золотой браслет.

Хозяин квартиры решил самостоятельно проверить свою версию о причастности приятельницы к совершенному преступлению. Он установил в сейф мышеловку, пригласил вновь даму в гости и сделал вид, что уснул.

- Обвиняемая решила снова взять из сейфа денежные средства, однако в этот момент сработала мышеловка, - сообщает прокуратура Омской области.

Предприниматель вызвал полицию и сдал воровку прибывшим оперативникам.

В ближайшее время уголовное дело о хищении чужого имущества будет рассмотрено в Октябрьском районном суде города Омска. Обвиняемой грозит до пяти лет лишения свободы. Свою вину в совершенном преступлении она полностью признала и раскаялась в содеянном.