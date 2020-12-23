В Кузбассе на угольном разрезе погиб рабочий

Смертельный несчастный случай произошел на угольном разрезе "Виноградовский" в Прокопьевском районе. Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли начала проверку.

ЧП случилось 22 декабря. В результате обрушения горной породы на разрезе под завалами погиб 47-летний машинист экскаватора. Для расследования обстоятельств и причин произошедшего создана комиссия. На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Прокопьевского района Вячеслав Гикал.

- Организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности, о результатах которой будет сообщено дополнительно, - уточнила старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич.