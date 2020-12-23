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23.12.2020 13:43
Рубрика: Общество

Ученые научились выявлять ложную полноту у пациентов с больным сердцем

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Петербургские ученые создали алгоритм по выявлению нутриционной недостаточности у пациентов с сердечными заболеваниями. Специальная диета после кардиоопераций назначается довольно редко, а у пациентов с дефицитом необходимых микроэлементов организм хуже восстанавливается после хирургического вмешательства.

Как говорят в пресс-службе СПбГУ, существует даже термин - сердечная кахексия. Такой диагноз может быть поставлен пациентам с тяжелой сердечной недостаточностью. У людей с сердечной кахексией быстро снижается вес, наступает общая слабость организма. Причин возникновения такого состояния несколько, самые частые: низкий сердечный выброс или прием препаратов, которые среди прочего снижают аппетит.

Фото: iStock
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Но есть и нутриционная недостаточность, когда организм недополучает необходимых ему элементов. Выявить людей с такими симптомами среди сердечников сложно. Дело в том, что при болезнях сердца часто возникают отеки, человек не выглядит худым. Наоборот, зачастую пациент кажется несколько полноватым и ему рекомендуют сбрасывать вес. При таких советах люди нередко начинают ограничивать себя в пище и тем самым еще сильнее усугубляют свое состояние.

Ученые СПбГУ стали исследовать эту проблему с 2011 года. На протяжении восьми лет они наблюдали более чем за тысячей пациентов с сердечными заболеваниями, которым делали операции в Клинике высоких медицинских технологий имени Пирогова.

Когда пациенты только поступали на лечение, их анкетировали и выявляли количественное отношение мышечной и жировой массы. Это позволяло определить нутритивный статус. Выяснилось, что у пациентов с низким уровнем нутриционной недостаточности неприятные последствия после операций встречались реже, чем у тех, кто до операции испытывал серьезную нехватку витаминов и микроэлементов. Также выяснилось, что у пациентов с клапанными пороками сердца высокий уровень нутриционной недостаточности встречается чаще, чем у других сердечников.

Соответственно, чтобы пациент успешно реабилитировался после операции, важно правильно определить его нутритивный статус. Петербургские ученые установили, что наибольшую точность дает скрининг по шкале MUST (Malnutrition Universal Screening Tool). Ее разработали 17 лет назад как алгоритм, позволяющий определить режим питания у пожилых людей. Но исследования показали, что она оптимально подходит и для кардиопациентов.

Получив данные, врач может дать пациенту рекомендации по питанию до и после операции и тем самым скорректировать его состояние. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrition.

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