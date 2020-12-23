В Североморске 20 домов остались без отопления и горячей воды

В городе Североморске Мурманской области произошла авария на теплотрассе, из-за которой 20 жилых домов остались без отопления и горячей воды. Об этом сообщили в единой дежурной диспетчерской службе города.

В числе отключенных зданий оказались два жилых дома на улице Фулика, 16 домов на улице Комсомольской и два дома на улице Флотских строителей. Проживают в них 2 304 человека, отметили в региональном ГУ МЧС.

Кроме того, без тепла и горячего водоснабжения остались школа № 11 и детсад № 30.

Сейчас на месте работает аварийная бригада. Завершить устранение последствий ЧП на теплотрассе планируется к вечеру.