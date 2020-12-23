Суд приговорил к 14 годам колонии астраханку, замуровавшую сына в бетон

Жительница Астрахани признана виновной в убийстве собственного двенадцатилетнего сына, тело которого было замуровано в бетон. Как сообщили "РГ" в региональном управлении СК России, обвиняемая получила 14 лет колонии общего режима.

Уголовное дело расследовалось по части второй статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Подсудимая призналась в совершенном преступлении.

Громкая история произошла весной этого года. Подсудимая в начале марта заявила о пропаже сына. В тоже время, по ее словам, мальчика якобы неоднократно видели возле родительского дома. Это оказалось ложью. В итоге тело ребенка, залитое бетоном, было обнаружено под полом заброшенного дома, ранее принадлежавшем его бабушке.

Как установили следователи, мальчик действительно четвертого марта ушел из дома, а, вернувшись под утро, поссорился с матерью. Женщина дождалась, когда сын уснет, и нанесла ему несколько ударов по голове острой частью пластиковой кисточки и гантелью, в результате чего подросток скончался на месте.

Мать отвезла его тело в пустующий дом в Советском районе города, ранее принадлежавший ее матери. Впоследствии орудия преступления были обнаружены в пакете на дне реки. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость подсудимой.