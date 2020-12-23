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23.12.2020 18:57

В калмыцком университете прошел форум востоковедения

В Калмыцком государственном университете завершил свою работу IV Международный научный форум "Сетевое востоковедение: культурные ценности Востока в орбите современных научных исследований". В этом году он проходил в онлайн-формате. В нем приняли участие более 100 ученых из различных регионов России, а также Америки, Германии, Венгрии, Польши, Китая, Монголии, Турции, Казахстана, Киргизстана, Узбекистана, Азербайджана - представителей 55 вузов и академических институтов.

По итогам работы научного форума принят ряд решений. Так, будет продолжена работа временных научных коллективов над фундаментальными прикладными исследованиями по тюрко-монгольским цивилизационным контактам в разных аспектах: история, филология, этнография, язык, культура. Кроме того, Калмыцкий государственный университет выступил с предложением создать на базе вуза научно-образовательное объединение по направлению "Трансграничные исследования развития геополитических приоритетных территорий", которое обобщит лучшие практики и результаты работы международных временных научных коллективов. Как было отмечено, такая форма сотрудничества должна повысить значение исследований тюрко-монгольских цивилизационных контактов для востоковедной науки и объединит усилия ученых-востоковедов России и зарубежья в целях сохранения богатейшего устного и письменного наследия тюрко-монгольских народов.

Главный федеральный инспектор по РК аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО Александр Беляев подчеркнул, что тема, обозначенная в повестке конференции, исследуется уже не одну сотню лет, но в рамках подобных мероприятий всегда появляются и новые направления, и новые точки зрения. А научная база КалмГУ позволяет заложить хорошую основу для того, чтобы университет был одним из ведущих учебных и научных заведений, изучающих востоковедную тематику.

Доктор филологических наук, профессор, директор международного научного центра "Культурное наследие монгольских народов" КалмГУ Евдокия Хабунова представила доклад о калмыцком фольклоре начала XXI. Профессор рассказала в целом о ситуации с фольклорной традицией. Известно, что первые большие академические экспедиции появились в калмыцких степях во второй половине 18-го века и что важно, интерес этот не ослабевает и по сей день.

Профессор Аюушжавын Алимаа из института языка и литературы Академии наук Монголии выступила с докладом "Фонд халхаского эпоса и попытки его возродить на Южногобийском аймаке". Кстати, недавно был открыт очередной Центр русского языка от КалмГУ на базе одной из школ Улан-Батора.

Сегодня КалмГУ сотрудничает с 13 вузами Китая. Одним из главных партнеров является Университет Внутренней Монголии (КНР) и его представитель, директор центра "Джангароведения" профессор Даван Тая также выступил с докладом.

В рамках конференции работали три секции: "Восточные языки, проблема, перспективы развития", "Устные и письменные традиции народов востока", "Азия и Европа в контексте культурных контактов и исторических событий". По итогам конференции будет издан сборник научных трудов.

Прямая речь

Ханиса Алишина, профессор Тюменского государственного университета, директор Института Тюркологии (г. Тюмень):

- Я как тюрколог, как руководитель центра тюркологии смогла расширить свои научные горизонты. Когда я впервые приехала в КалмГУ, то поняла, что, оказывается, есть родственная республика, есть родственный университет и родственный народ. Я очень признательна коллективу КалмГУ. Здесь работает высокопрофессиональный коллектив. С университетом связаны имена выдающихся ученых. Сегодня Россия повернулась лицом к Востоку и действительно это мы ощущаем и на своей работе. Значительный интеллектуальный потенциал, уникальные возможности для исследований, талантливый профессорско-преподавательский состав позволят реализовать проекты, которые будут служить нашей общей цели - процветанию и благополучию России.

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Лицензия № 1840 от 23 декабря 2015 года

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