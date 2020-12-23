В Керчи из-за аварии без тепла остались 28 тысяч человек

В Керчи из-за утечки на теплотрассе котельной на Магистральном шоссе без теплоснабжения остались 27,7 тысячи человек, в том числе 12 тысяч детей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

От теплоснабжения отключен район завода имени Войкова и 174 жилых дома. Специалисты проводят на теплотрассе аварийно-восстановительные работы. По информации госпредприятия "Крымтеплокоммунэнерго", ориентировочный срок окончания работ - 16.00 23 декабря.

Глава республиканского МЧС Сергей Шахов заверил, что ситуация находится на контроле правительства республики.