На Ямале в гараже нашли тело депутата

На Ямале расследуются обстоятельства смерти депутата думы Надымского района.

"Администрация Надымского района с прискорбием сообщает, что 22 декабря на 51-м году жизни скончался Александр Владимирович Рябцев", - говорится в сообщении на официальном портале местных властей.

По данным Следственного комитета автономного округа, тело чиновника было найдено в гараже. "Устанавливаются обстоятельства и причины его смерти. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили агентству РИА Новости представители правоохранительного ведомства.

В районной администрации уточнили, что Александр Рябцев был не только депутатом, но и активным общественником. "Ни одно спортивное мероприятие не проходило без его участия", - говорят его коллеги.

Погибший руководил "Надымской добровольной народной дружиной", был председателем организации ветеранов пограничной службы. Во время пандемии он взял на себя дополнительные обязанности и в числе добровольцев развозил продукты и лекарства заболевшим коронавирусом и пенсионерам.