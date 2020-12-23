Штрафы за нарушение правил агитации поднимут до полумиллиона

Инициативы были внесены группой депутатов, среди которых глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, председатель комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

Согласно законопроекту о санкциях за нарушения при агитации, административный штраф составит от пяти тысяч до 20 тысяч рублей для граждан, для должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от ста тысяч до 500 тысяч рублей.

В настоящее время штрафы за аналогичные нарушения варьируются от одной тысячи до ста тысяч рублей.

Таким же образом предлагается увеличить штраф за размещение печатной агитации в местах, где это запрещено федеральным законом, или без разрешения собственников зданий. В настоящее время штрафы существенно ниже и составляют от пятисот до 30 тысяч рублей.

Еще один законопроект наделяет Центризбирком и региональные избиркомы правом инициировать блокировку агитационных материалов в интернете. Они сообщат об этом в Роскомнадзор, и ведомство сможет инициировать как временное ограничение доступа, так и удаление отдельных материалов. А также - временное ограничение доступа к целым ресурсам и сайтам, где они размещены. К ресурсам могут применяться такие санкции, если они сами не принимают мер по ограничению доступа к агитации.

ЦИК может инициировать блокировку в ходе проведения выборов и референдумов федерального уровня, региональные избиркомы - кампаний регионального уровня. В Центризбиркоме ранее заявляли, что инициатива позволит оперативно пресекать нарушения.

Социальные сети, в том числе Twitter и Facebook, ждут от Госдумы "правил игры" по выборам, поэтому поправки своевременны, заявил первый зампред комитета ГД по информационной политике Сергей Боярский.