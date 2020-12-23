Указ губернатора Смоленской области от 23 декабря 2020 года № 165 "О внесении изменений в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24"

Новости

Трамп наложил вето на оборонный бюджет 2021-го года 23.12.2020
В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом 23.12.2020
Миллиардер Игорь Сосин скончался на Занзибаре 23.12.2020
В Нью-Йорке будут штрафовать пассажиров из Британии за нарушение карантина 23.12.2020
В "Единой России" назвали срок принятия закона о выходном 31 декабря 23.12.2020
В футбольном клубе "Локомотив" произошла смена руководства 23.12.2020
Дочь Николая Доризо стала жертвой мошенников 23.12.2020
В Калининградской области запретили новогодние торжества 23.12.2020
Запись на вакцинацию через портал госуслуг откроют к 31 января 23.12.2020
Десять человек пострадали при взрыве в офисном здании в Балтиморе 23.12.2020
Минобороны сообщило о выздоровевших за сутки от COVID 247 военнослужащих 23.12.2020
Семин прокомментировал сообщения об уходе Кикнадзе из "Локомотива" 23.12.2020
Аргентина зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V" 23.12.2020
Смольный анонсировал смягчение ограничений при улучшении эпидситуации 23.12.2020
СМИ: Британия и ЕС близки к соглашению о торговой сделке 23.12.2020
Погибший журналист Михаил Бударагин оставил странное сообщение в Telegram 23.12.2020
В Петербурге осиротевшего из-за COVID-19 ребенка перевели из реанимации 23.12.2020
"Газпром" сообщил о сохранении статус-кво по суду с PGNIG 23.12.2020
В Липецкой области 31 декабря объявили выходным днем 23.12.2020
В Великобритании выявили еще два новых штамма коронавируса 23.12.2020
ВЦИОМ: Россияне не смогли назвать лучший фильм года 23.12.2020
Кабмин рассматривает второй пакет поддержки IT-компаний 23.12.2020
Задержан петербуржец, проломивший голову мужчине без маски 23.12.2020
Белоусов назвал пути ускорения роста экономики России 23.12.2020
Искусственный интеллект для записи к врачу заработал в 12 регионах 23.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
23 декабря 2020 г.

Указ губернатора Смоленской области от 23 декабря 2020 года № 165 "О внесении изменений в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24"

Дата подписания 23 декабря 2020 г.
Опубликован 23 декабря 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Смоленской области от 18 марта 2020 года № 24 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24 "О введении режима повышенной готовности" (в редакции указов Губернатора Смоленской области от 27.03.2020 № 29, от 28.03.2020 № 30, от 31.03.2020 № 31, от 03.04.2020 № 35, от 07.04.2020 № 36, от 10.04.2020 № 42, от 12.04.2020 № 44, от 15.04.2020 № 45, от 17.04.2020 № 46, от 17.04.2020 № 47, от 20.04.2020 № 48, от 23.04.2020 № 49, от 30.04.2020 № 53, от 07.05.2020 № 55, от 08.05.2020 № 56, от 12.05.2020 № 59, от 14.05.2020 № 60, от 27.05.2020 № 65, от 29.05.2020 № 66, от 15.06.2020 № 71, от 19.06.2020 № 73, от 23.06.2020 № 76, от 25.06.2020 № 78, от 26.06.2020 № 79, от 02.07.2020 № 80, от 06.07.2020 № 81, от 09.07.2020 № 83, от 15.07.2020 № 84, от 16.07.2020 № 86, от 20.07.2020 № 87, от 21.07.2020 № 88, от 24.07.2020 № 89, от 29.07.2020 № 92, от 31.07.2020 № 93, от 04.08.2020 № 97, от 07.08.2020 № 98, от 14.08.2020 № 104, от 21.08.2020 № 108, от 21.08.2020 № 109, от 31.08.2020 № 114, от 07.09.2020 № 115, от 15.09.2020 № 118, от 17.09.2020 № 119, от 25.09.2020 № 123, от 07.10.2020 № 127, от 14.10.2020 № 130, от 16.10.2020 № 132, от 22.10.2020 № 135, от 29.10.2020 № 139, от 30.10.2020 № 141, от 11.11.2020 № 144, от 12.11.2020 № 147, от 18.11.2020 № 149, от 24.11.2020 № 152, от 04.12.2020 № 158, от 11.12.2020 № 161) следующие изменения:

1) в абзаце первом подпункта 3.6 пункта 3 слова "31.12.2020 включительно" заменить словами "31.01.2021 включительно";

2) абзац шестой пункта 15 изложить в следующей редакции:

"Рекомендовать Государственному учреждению - Смоленскому региональному отделению Фонда социального страхования Российской Федерации производить с 30.10.2020 до 12.11.2020 включительно, с 13.11.2020 до 26.11.2020 включительно, с 27.11.2020 до 10.12.2020 включительно, с 11.12.2020 до 24.12.2020 включительно, с 25.12.2020 до 07.01.2021 включительно, с 08.01.2021 до 21.01.2021 включительно в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2020 № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше" (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 16.04.2020 № 517, от 15.05.2020 № 683, от 30.05.2020 № 791, от 18.06.2020 № 876) назначение и выплату пособий по временной нетрудоспособности застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, соблюдающим режим самоизоляции и не привлекаемым работодателем к очному выполнению должностных (служебных) обязанностей согласно настоящему пункту.";

3) в подпунктах 21.1 и 21.2 пункта 21 слова "по 31.12.2020 включительно" заменить словами "по 28.02.2021 включительно".

2. Департаменту Смоленской области по внутренней политике (И.В. Борисенко) обеспечить опубликование настоящего Указа в средствах массовой информации.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

А.В.Островский



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией