"Справедливая Россия" будет настаивать на отмене транспортного налога

Лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов рассказал журналистам о планах по внесению законодательных инициатив в 2021 году: фракция вновь будет настаивать на отмене транспортного налога и индексации работающим пенсионерам.

"Мы будем возвращаться к тем инициативам, которые в том числе в этом году мы выдвигали, но они не нашли поддержки", - отметил Миронов.

Среди таких инициатив он назвал обязательную индексацию пенсий работающим пенсионерам и увеличение стипендии в размере МРОТ.

"Мы обязательно будем настаивать на отмене транспортного налога", - сказал Миронов.