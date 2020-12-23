"Справедливая Россия" будет настаивать на отмене транспортного налога

Новости

Минобороны сообщило о выздоровевших за сутки от COVID 247 военнослужащих 20:52
Семин прокомментировал сообщения об уходе Кикнадзе из "Локомотива" 20:46
Аргентина зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V" 20:34
Смольный анонсировал смягчение ограничений при улучшении эпидситуации 20:28
СМИ: Британия и ЕС близки к соглашению о торговой сделке 20:12
Погибший журналист Михаил Бударагин оставил странное сообщение в Telegram 20:11
В Петербурге осиротевшего из-за COVID-19 ребенка перевели из реанимации 19:44
"Газпром" сообщил о сохранении статус-кво по суду с PGNIG 19:32
В Липецкой области 31 декабря объявили выходным днем 19:31
В Великобритании выявили еще два новых штамма коронавируса 19:24
ВЦИОМ: Россияне не смогли назвать лучший фильм года 19:08
Кабмин рассматривает второй пакет поддержки IT-компаний 19:06
Задержан петербуржец, проломивший голову мужчине без маски 19:05
Белоусов назвал пути ускорения роста экономики России 18:50
Искусственный интеллект для записи к врачу заработал в 12 регионах 18:50
Попова сообщила о замедлении роста заболеваемости коронавирусом в России 18:46
Новая версия портала госуслуг появится в марте 2021 года 18:44
Подаренную Лаврову икону передали в посольство Боснии и Герцеговины 18:41
Warner Bros. может отменить премьеру "Дюны" в интернете 18:38
В Марий Эл 31 декабря сделают выходным после рекомендации Путина 18:35
Путин поддержал идею повышения уровня МРОТ 18:30
Глава МИД Польши назначил нового посла в России 18:26
Чиновников мэрии Оренбурга заподозрили в растрате 12 млн рублей 18:20
Операторов связи накажут за непропуск сигналов с иностранных спутников 18:17
Источник: Кикнадзе покинет пост гендиректора "Локомотива" 18:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
23.12.2020 20:28
Рубрика: Власть

"Справедливая Россия" будет настаивать на отмене транспортного налога

Текст: Ксения Воронцова

Лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов рассказал журналистам о планах по внесению законодательных инициатив в 2021 году: фракция вновь будет настаивать на отмене транспортного налога и индексации работающим пенсионерам.

Фото: iStock
Необлагаемый налогом доход по вкладам составит 42,5 тысячи рублей

"Мы будем возвращаться к тем инициативам, которые в том числе в этом году мы выдвигали, но они не нашли поддержки", - отметил Миронов.

Среди таких инициатив он назвал обязательную индексацию пенсий работающим пенсионерам и увеличение стипендии в размере МРОТ.

"Мы обязательно будем настаивать на отмене транспортного налога", - сказал Миронов.

Власть Работа власти Экономика Финансы Налоги Партии "Справедливая Россия" Транспортный налог

Главное сегодня

Путин принял важные для граждан решения на Госсовете. Главное
Попова сообщила о замедлении роста заболеваемости коронавирусом в России
Аргентина зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"
Лавров: Москва не оставит без ответа новые санкции США
В Великобритании выявили еще два новых штамма коронавируса
Власти не рассматривают введение жесткого карантина на праздники в РФ
ВС предложил упростить привлечение к ответственности за домашнее насилие