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23.12.2020 15:24
Рубрика: Происшествия

Суд в Москве удовлетворил иск Роскомнадзора к Google и YouTube

Текст: Иван Егоров

Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора Google и YouTube о защите персональных данных.

Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Роскомнадзор признал YouTube лидером по фейкам в 2020 году

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Таганского суда, иск регулятора касался защиты прав субъектов персональных данных о признании деятельности интернет-страницы незаконной и нарушающей право гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

Рассмотрев исковые требования Роскомнадзора к Google LLC и D/B/A YouTube, суд удовлетворил их в полном объеме, признав распространяемую на ресурсе информацию, обрабатываемой с нарушением законодательства РФ в области персональных данных.

В пресс-службе также пояснили, что это решение является основанием для включения интернет-страницы в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. О какой именно странице идет речь в суде раскрывать не стали. По данным "Интерфакса", Роскомнадзор обратился в суд в интересах матери школьницы, которая попросила службу защитить права ее несовершеннолетней дочери, которая фигурирует в одном из роликов, опубликованном в YouTube.

Происшествия Правосудие Суд Компании Информационные технологии Google Правительство Минцифры Роскомнадзор

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