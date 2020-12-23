Суд в Москве удовлетворил иск Роскомнадзора к Google и YouTube

Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора Google и YouTube о защите персональных данных.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Таганского суда, иск регулятора касался защиты прав субъектов персональных данных о признании деятельности интернет-страницы незаконной и нарушающей право гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

Рассмотрев исковые требования Роскомнадзора к Google LLC и D/B/A YouTube, суд удовлетворил их в полном объеме, признав распространяемую на ресурсе информацию, обрабатываемой с нарушением законодательства РФ в области персональных данных.

В пресс-службе также пояснили, что это решение является основанием для включения интернет-страницы в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. О какой именно странице идет речь в суде раскрывать не стали. По данным "Интерфакса", Роскомнадзор обратился в суд в интересах матери школьницы, которая попросила службу защитить права ее несовершеннолетней дочери, которая фигурирует в одном из роликов, опубликованном в YouTube.