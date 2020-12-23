Уход немецкого постпреда из Совбеза ООН вызвал дипломатическую пикировку

Формальная процедура ротации делегаций непостоянных членов в Совете безопасности ООН не осталась в тени на фоне ухода постпреда Германии, который завершает двухлетнее членство в организации. Дипломатическая пикировка, сопровождавшая последние дебаты с участием главы немецкой делегации Кристофа Хойсгена, выдалась весьма острой.

На заседании, посвященном иранской ядерной сделке, Хойсген напоследок начал критиковать Россию. Российский представитель выступил с ответной речью.

По словам заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, которого цитирует ТАСС, за время работы в Совбезе у Хойсгена "выработалась своеобразная зависимость" - ни одного выступления без критики в адрес Москвы. "Надеюсь, после 1 января этот нездоровый симптом у Кристофа пройдет", - иронично отметил Полянский и адресовал немецкому постпреду слова сатирика Михаила Жванецкого: "Как жаль, что вы наконец-то уходите".

Постпред РФ при ООН напомнил немецкой стороне, что она так и не ответила на пять запросов Генпрокуратуры РФ о правовом содействии по инциденту с Алексеем Навальным. "Без этого говорить о том, что германская сторона серьезным образом подходит к этому сюжету, просто смешно. Рано или поздно за всю эту развязанную... кампанию клеветы придется отвечать", - заключил он.

Российского спикера поддержал постпред КНР Гэн Шуан, обвинивший Хойсгена в том, что тот "отравляет рабочую атмосферу".