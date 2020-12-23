В Дании ужесточили условия проведения рождественского богослужения

В Дании ужесточили правила проведения богослужений в церквях на Рождество. Соответствующее решение утвердило датское министерство по делам церкви в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в королевстве.

Согласно новым правилам, богослужение не может длиться более 50 минут. Желательно, чтобы оно вообще проходило на улице. Также введено ограничение на количество присутствующих прихожан и контроль за соблюдением дистанции между ними.

Прихожанам также рекомендовано слушать церковный хор и не подпевать.

Отметим, что ряд депутатов и иных официальных лиц Дании ранее призывали вообще закрыть все церковные приходы на Рождество. Соответствующая петиция собрала порядка 4 тысяч подписей.

В Дании за все время пандемии подтверждено более 140 тысяч случаев заболевания коронавирусом, смертей - 1070.