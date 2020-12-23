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23.12.2020 03:01
Рубрика: В мире

В Катаре выделили спецотели для карантина прибывающих из Великобритании

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специальные отели для недельного карантина людей, которые прибудут в страну с сегодняшнего дня из Великобритании, Дании, Нидерландов или Южной Африки, выделили власти Катара.

Фото: AFP/YAMIL LAGE
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"Гости должны будут самостоятельно оплатить свое семидневное пребывание в подготовленных гостиницах", - пишет РИА Новости со ссылкой на портал по организации размещения въезжающих в страну Discover Qatar.

Для возвращения в Катар подданных, а также иностранцев с рабочими визами и членов их семей, необходимо обязательное недельное пребывание на карантине тех, кто приезжает из стран из "красного" списка по числу заболеваний COVID-19. Решение о продлении данного режима с конца декабря по 15 февраля приняли власти страны.

Для размещения таких путешественников подготовлены 28 отелей по цене номера на неделю от 1950 катарских риалов (около 600 долларов) до 4877 (около 1,4 тысяч долларов). С начала пандемии в Катаре было выявлено 142,3 тысячи случаев, выздоровели более 140 тысяч человек, умерли 243.

В мире Ближний Восток Катар Пандемия коронавируса COVID-19

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