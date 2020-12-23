В Кремле заявили о планах компенсировать потери от коронавируса

Россия устояла перед лицом вызова, связанного с пандемией, и твердо стоит на ногах. Правительство знает, что делать, и как идти вперед. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на церемонии вручения премии "МедиаТЭК".

Самым значимым событием в мире со знаком минус в уходящем году Песков назвал пандемию коронавируса. При этом он подчеркнул, что потенциал России позволил "не рухнуть перед лицом этого вызова", а оставаться в абсолютно стабильном состоянии.

"Именно отталкиваясь от этого стабильного состояния мы можем с уверенностью смотреть в следующий год", - сказал представитель Кремля. "Очевидно, что 1 января все трудности не кончатся, что коронавирус никуда не исчезнет 1 января", - заметил он.

"Но тем не менее мы твердо стоим на ногах, правительство четко знает, что делать, как минимизировать негативные последствия для нашей жизни во всех ее ипостасях и как, несмотря на все продолжающиеся трудности, потихоньку-потихоньку набирать обороты и идти вперед в плане развития", - сказал Песков. "Темпы развития потерял весь мир, и эти потери нужно компенсировать", - заключил он.