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23.12.2020 07:11
Рубрика: В мире

В районах Таиланда зафиксировано сильное загрязнение воздуха

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Уровень загрязнения воздуха в ряде районов Таиланда в среду, 23 декабря, в разы превысил допустимую отметку. Это подтверждают данные мониторинга качества воздуха World's Air Pollution.

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В 20 районах Бангкока индекс качества воздуха остается на красном уровне (нездоровый). При норме в 50 пунктов составляет от 147 до 185. В семи районах Таиланда индекс качества воздуха повышен до фиолетового уровня (очень нездоровый) и составляет от 188 до 256 пунктов. "Повышенный уровень загрязнения атмосферы также наблюдается в 80 районах в северной и северо-восточной частях страны. Самый чистый воздух - на юге королевства", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

По оценкам специалистов, серьезное ухудшение качества воздуха продлится в стране до 29 декабря. Период с декабря по апрель - считается максимально неблагоприятным по состоянию атмосферы. В это время года нет ветров, а все выбросы от автомобилей и предприятий задерживаются в атмосфере. Таиланд, согласно информации World's Air Pollution, занимает 12 место в списке стран с самым низким качеством воздуха.

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