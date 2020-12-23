В Риге прошли акции против бездействия правительства

Местные власти запретили организаторам и участникам акции протестов использование звукоусиливающей аппаратуры, однако рижане креативно подошли к очередному ограничению. Протестующие приехали с целым набором домашней утвари: кастрюлями, звенящими сковородками и поварешками. Народ не бунтовал, а таким вот образом требовал отставки правительства.
Что же стоит за требованием роспуска кабинета министров? В ноябре правительство Латвии приняло решение ввести чрезвычайную ситуацию в связи с растущим числом заболевших коронавирусом. Тогда латвийцы решили смириться и переждать, а точнее перетерпеть до декабря. Месяц миновал, а экономическая ситуация лишь обострилась. ЧС было решено продлить до 11 января 2021 года. Потерявшие работу граждане, представители малого и среднего бизнесов, чьи предприятия (рестораны, магазины, салоны красоты…) закрылись и приносили лишь убытки, решили бороться вовсе не против антивирусных мер, а против нынешнего правительства.
Второй пикет был организован общественной организацией "Стабильности - да!" под руководством Алексея Росликова и Валерия Петрова. В ходе предыдущей акции протеста в ноябре Росликов заявил, что ситуация в Латвии плачевна: людей увольняют с работы, у бизнесменов отнимают бизнес, который они строили годами, закрывают школы, а на вопрос "почему?" отвечают, "что знают лучше".
Кандидат на пост мэра Риги 2020, Валерий Петров откровенно поделился с редакцией "Российской газеты" своим мнением насчёт кризисной ситуации в стране. Он считает, что латвийское правительство оказалось недееспособным и некомпетентным. Не были продуманы механизмы поддержки незащищенных слоев, тех, кто остались без работы. По мнению Валерия Петрова, страна стремительно и верно движется к тоталитаризму. Правительственные СМИ превратились в карманные медиа, не просто утаивающие информацию, но и откровенно распространяющие наглую ложь.
Спустя 20 минут после начала акции полиция, по словам Валерия Петрова, приказала заявителю закончить заранее согласованный пикет, угрожая задержанием мирных граждан.
В день акции организация "Стабильности - да!" собрала около 1000 подписей под петицией с требованием смены кабинета министров. Любопытно, что латвийская пресса утверждала, что в массовом мероприятии приняли участие не более 50 человек. Но нужно быть слепцом, чтобы не заметить на фотографиях сотни протестующих.
А что будет дальше, если чрезвычайная ситуация протянется длительное время? По данным Центрального статистического управления Латвии, уровень безработицы в стране в третьем квартале 2020 года составил 8,4% численности экономически активных жителей, что значительно превышает показатели прошлого года. И что ждет страну дальше?
Бессмысленно отрицать и то, что власти сами оказались в затруднительном положении из-за своей же "латвийской неторопливости" и отсутствия своевременно принятых мер. Ведь открытие ресторанов, фитнес клубов и салонов красоты может привести к массовому инфицированию граждан. Недавно глава Службы неотложной медицинской помощи Латвии Лиене Ципуле заявила, что в системе здравоохранения страны уже имеются признаки коллапса, вызванные коронавирусом.