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23.12.2020 16:15
Рубрика: В мире

В Риге прошли акции против бездействия правительства

Текст: Александра Рейснер
Сразу две акции протеста в один день провели рижане. Первый пикет, собравший на рижской набережной около 500 человек (при разрешенных 25) был организован под патронажем "Клуба защиты окружающей среды". Сотни машин, проезжающих по набережной, сигналили, поддерживая участников пикета. Затем некоторые из участников первой акции протеста "перекочевали" на вторую, к которой мы еще вернемся.

Местные власти запретили организаторам и участникам акции протестов использование звукоусиливающей аппаратуры, однако рижане креативно подошли к очередному ограничению. Протестующие приехали с целым набором домашней утвари: кастрюлями, звенящими сковородками и поварешками. Народ не бунтовал, а таким вот образом требовал отставки правительства.

Фото: iStock
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Что же стоит за требованием роспуска кабинета министров? В ноябре правительство Латвии приняло решение ввести чрезвычайную ситуацию в связи с растущим числом заболевших коронавирусом. Тогда латвийцы решили смириться и переждать, а точнее перетерпеть до декабря. Месяц миновал, а экономическая ситуация лишь обострилась. ЧС было решено продлить до 11 января 2021 года. Потерявшие работу граждане, представители малого и среднего бизнесов, чьи предприятия (рестораны, магазины, салоны красоты…) закрылись и приносили лишь убытки, решили бороться вовсе не против антивирусных мер, а против нынешнего правительства.

Второй пикет был организован общественной организацией "Стабильности - да!" под руководством Алексея Росликова и Валерия Петрова. В ходе предыдущей акции протеста в ноябре Росликов заявил, что ситуация в Латвии плачевна: людей увольняют с работы, у бизнесменов отнимают бизнес, который они строили годами, закрывают школы, а на вопрос "почему?" отвечают, "что знают лучше".

Кандидат на пост мэра Риги 2020, Валерий Петров откровенно поделился с редакцией "Российской газеты" своим мнением насчёт кризисной ситуации в стране. Он считает, что латвийское правительство оказалось недееспособным и некомпетентным. Не были продуманы механизмы поддержки незащищенных слоев, тех, кто остались без работы. По мнению Валерия Петрова, страна стремительно и верно движется к тоталитаризму. Правительственные СМИ превратились в карманные медиа, не просто утаивающие информацию, но и откровенно распространяющие наглую ложь.

Спустя 20 минут после начала акции полиция, по словам Валерия Петрова, приказала заявителю закончить заранее согласованный пикет, угрожая задержанием мирных граждан.

Фото: iStock
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В день акции организация "Стабильности - да!" собрала около 1000 подписей под петицией с требованием смены кабинета министров. Любопытно, что латвийская пресса утверждала, что в массовом мероприятии приняли участие не более 50 человек. Но нужно быть слепцом, чтобы не заметить на фотографиях сотни протестующих.

А что будет дальше, если чрезвычайная ситуация протянется длительное время? По данным Центрального статистического управления Латвии, уровень безработицы в стране в третьем квартале 2020 года составил 8,4% численности экономически активных жителей, что значительно превышает показатели прошлого года. И что ждет страну дальше?

Бессмысленно отрицать и то, что власти сами оказались в затруднительном положении из-за своей же "латвийской неторопливости" и отсутствия своевременно принятых мер. Ведь открытие ресторанов, фитнес клубов и салонов красоты может привести к массовому инфицированию граждан. Недавно глава Службы неотложной медицинской помощи Латвии Лиене Ципуле заявила, что в системе здравоохранения страны уже имеются признаки коллапса, вызванные коронавирусом.

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