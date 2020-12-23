В ВКС России поступили сверхтяжелые дроны-мишени

Первую партию многофункциональных сверхтяжелых дронов-мишеней передали на вооружение воздушно-космических сил России. Об этом сообщает пресс-служба "Ростеха".

Комплекс с беспилотным летательным аппаратом со взлетной массой более 300 килограммов предназначен для имитации малоскоростных беспилотников и вертолетов во время испытаний новых образцов вооружения в условиях, приближенных к боевым. Использование дрона-мишени позволит оценить точность наведения и эффективность поражения цели.

- Разработка многофункциональна. Помимо прямого назначения, она может применяться, например, для мониторинга лесных пожаров, сельскохозяйственных посадок или транспортировки нефтепродуктов. Поэтому мы видим большой потенциал для ее применения в гражданской сфере, - уточнил генеральный директор холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков.

Контракт на разработку дронов-мишеней был получен в 2015 году, в 2019 году стартовало их серийное производство.