Вице-мэр Ракова объяснила, чем осенняя ситуация с COVID-19 в Москве отличается от весенней

Как сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в ходе передачи "Просто о сложном", выходящей в "Яндекс.Эфире", этой осенью, когда заболеваемость коронавирусом начала снова расти, все службы города, задействованные в борьбе с пандемией, были приведены в полную готовность.

"К осени мы очень хорошо подготовились, мы отработали всю первую волну, меры показали свою эффективность, уже в конце мая, когда пандемия шла на спад, мы сделали 7 тыс. коек во временных госпиталях на будущее, всю технологию работы за лето обкатали, новые лекарства опробовали и закупили их в огромном количестве, и к осени подошли уже более подготовленными. И на сегодняшний день вся эта огромная технологическая машина с трудом, но все-таки работает. Она не требует донастройки. И понятно, что и уровень понимания, и осознания, и готовности всех обеспечить медицинской помощью у нас совершенно другой сейчас", - рассказала вице-мэр.

По словам Раковой, власти города стараются отработать все обращения и жалобы в соцсетях. И хотя их единицы, отметила она, работа по ним организована четко: "Многим людям, которые пишут в соцсетях, звоню сама и выясняю историю".